الرئيس التونسي: مجلس القضاء الأعلى حُل وسيحل محله مجلس آخر

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن مجلس القضاء الأعلى قد حُل وسيحل محله مجلس آخر، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأضاف الرئيس سعيد، أنه ”تم إعداد مسودة مرسوم للتصالح مع رجال الأعمال الضالعين في الفساد مقابل مشروعات تنموية“.

وكان الرئيس قيس سعيد، قرر الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.

ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة.

وانتقد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن ”هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء“.

وقال سعيد هذا الشهر، إن ”القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة“.

وألغى أيضا، الشهر الماضي، كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.

وأعرب الرئيس قيس سعيد، اليوم، عن رفضه لما ورد في بيان سفراء دول ”مجموعة السبع“، التي أعربت خلاله عن ”قلقها“ إزاء الأزمة المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء.

وقال قيس سعيّد خلال لقائه، مساء الأربعاء، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، إن ”تونس دولة ذات سيادة حتى وإن لم تكن تملك صواريخ عابرة للقارات“.

وانتقد الرئيس التونسي، ”تدخل بعض البلدان في الشؤون الداخلية لتونس“، مشيرا إلى أن ”هذه الدول لا تزال تضع نفسها في مكان الأستاذ الذي يلقن الدروس لتلاميذه“.

ودعا سعيد عددا من الدول الأجنبية إلى ”الانتباه إلى مواقفها إزاء تونس“، مضيفا: ”ما زالوا يعتبروننا شعوبا همجية.. نحن شعب يعرف ماذا يريد، ويريد تحقيق العدالة، نحن لسنا دولة عظمى أو لدينا صواريخ عابرة للقارات، لكن لدينا أفكار عابرة للقارات تعبر الزمن والتاريخ والفضاء“.

وأكد سعيد أن ”تونس دولة ذات سيادة وتسعى إلى إرساء مجتمع القانون“.

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء، هو مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال، ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

وعزل قيس سعيد الحكومة وعلق البرلمان، في يوليو/ تموز الماضي، وقال إن هذه الإجراءات استهدفت إنقاذ البلاد.