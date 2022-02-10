البرلمان الليبي يختار فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء

اختار مجلس النواب الليبي اليوم الخميس، وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، ليكون رئيسا مؤقتا للوزراء في ليبيا.

وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي، إن اختيار فتحي باشاغا رئيسا مؤقتا للوزراء جاء بعد انسحاب مرشح منافس.

وكان عبد الحميد الدبيبة الذي يشغل منصب رئيس الوزراء حاليا قد قال في وقت سابق ”إنه لا يعترف بمحاولة البرلمان إزاحته وإنه لن يتنحى“.

وكانت مصادر برلمانية، قد قالت لـ ”إرم نيوز“، إن فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني، هو المرشح الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أنه يحظى بتأييد واسع داخل البرلمان.

وجاء اختيار باشاغا بعد موافقة البرلمان الليبي بأغلبية مطلقة على التعديلات الدستورية، التي تلاها رئيس المجلس عقيلة صالح.

وصادق نواب البرلمان الليبي خلال اجتماعهم اليوم في طبرق، بـ“الأغلبية المطلقة“، على تعديل الإعلان الدستوري، بعد اتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على الصيغة النهائية للتعديل.

وأعلن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، الموافقة على التعديل الدستوري بعد أن تلا مواده وطرحه للتصويت خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة، اليوم الخميس.

ومن جانبه قال الناطق باسم البرلمان الليبي، عبدالله بليحق، إن المجلس وافق بـ“الأغلبية المطلقة“ على التعديل الدستوري الثاني عشر بـواقع 126 صوتًا من أصل أكثر من 147 نائبًا.

وكان عبد الله بليحق قد أعلن مساء أمس الأربعاء، نجاح لجنة خريطة الطريق في التوصل إلى توافق مع لجنة المجلس الأعلى للدولة حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

فيما لم يكشف بليحق عن تفاصيل الاتفاق، الذي عُرض على النواب خلال جلسة البرلمان الليبي اليوم الخميس.

وأقر مجلس النواب الليبي، يوم الاثنين الماضي ”خريطة الطريق“ التي اقترحتها اللجنة البرلمانية إلى المرحلة المقبلة.

وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة بخريطة الطريق، قدمت الاثنين الماضي، مشروع قرار بشأن اعتماد خريطة طريق، وذلك في علاقة بالمسار الانتخابي ومسار السلطة التنفيذية وطرح الحكومة الجديدة.

وجاء في مشروع القرار الذي تلاه رئيس البرلمان عقيلة صالح حينها خلال افتتاح الجلسة البرلمانية ”تعتمد خريطة الطريق المقدمة من اللجنة البرلمانية الخاصة بحيث يجري الاستحقاق الانتخابي بعد 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري“.