الرئيس التونسي يرفض "التدخل الأجنبي" بشأن أزمة "الأعلى للقضاء"

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، عن رفضه لما ورد في بيان سفراء دول ”مجموعة السبع“، التي أعربت خلاله عن ”قلقها“ إزاء الأزمة المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء.

وقال قيس سعيّد خلال لقائه، مساء الأربعاء، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، إن تونس ”دولة ذات سيادة حتى وإن لم تكن تملك صواريخ عابرة للقارات“.

وانتقد الرئيس التونسي، ”تدخل بعض البلدان في الشؤون الداخلية لتونس“، مشيرا إلى أن ”هذه الدول ما تزال تضع نفسها في مكان الأستاذ الذي يلقن الدروس لتلاميذه“.

ودعا سعيد عددا من الدول الأجنبية إلى ”الانتباه إلى مواقفها إزاء تونس“، مضيفا ”ما زالوا يعتبروننا شعوبا همجية.. نحن شعب يعرف ماذا يريد، ويريد تحقيق العدالة نحن لسنا دولة عظمى أو لدينا صواريخ عابرة للقارات لكن لدينا أفكار عابرة للقارات تعبر الزمن والتاريخ والفضاء“.

وأكد سعيد أن تونس ”دولة ذات سيادة وتسعى إلى إرساء مجتمع القانون“.

هيئة وقتية

وجاء تصريح سعيد، ردا على تعبير سفراء دول ”مجموعة السبع“ لدى تونس، يوم الثلاثاء، عن ”القلق البالغ“ إزاء إعلان الرئيس التونسي، يوم السبت الماضي، نيته حل المجلس الأعلى للقضاء.

ونقلت وكالة ”رويترز“ بيانا صادرا عن تلك الدول، قالت فيه إن ”قيام قضاء مستقل ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية“.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، اعتبر السبت الماضي، في تصريحات من مقر وزارة الداخلية، أن على المجلس الأعلى للقضاء أن يعتبر نفسه ”في عداد الماضي“، وأن ”هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات“.

وقالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، يوم الأربعاء، إن سعيد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية لكنه سيغير القانون المنظم له وسيضع في نفس الوقت ”هيئة وقتية“.

وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي عقب لقاء مع الرئيس، لم تعط الوزيرة تفاصيل حول كيفية تغيير تكوين المجلس أو دوره، أو حول دور أو مدة الهيئة المؤقتة.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء برئاسة سعيد، الخميس، مرسوما رئاسيا بخصوص القانون الجديد للمجلس الأعلى للقضاء.

وذكرت الوزيرة ان المسار (مسار القانون الجديد) سيكون ”تشاركيا وديمقراطيا“.

انقسامات

وأشار مراقبون إلى ”المشاركة المحدودة“ في الإضراب الذي دعت إليه جمعية القضاة التونسيين، يوم الأربعاء، معتبرين أن ذلك يكشف وجود ”انقسام“ في موقف القضاة بمواجهة قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.

وأقر مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان، بأن هناك ”انقساما حادا في صفوف القضاة خلفه موقف نقابة القضاة“ في إشارة إلى ”مسايرة“ الأخيرة رغبة سعيد في إصلاح القطاع حيث لم تعرب النقابة المذكورة عن معارضتها لخطوته بحل المجلس الأعلى للقضاء.

وقال المسعودي في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ يوم الأربعاء إن ”الإضراب ناجح إجمالا لكن نحن ليس بمقدورنا أن نقوم بإحصاء كل القضاة سواء الذين شاركوا أو لم يشاركوا، هناك حالات استثنائية من الإضراب مثل الطفولة المهددة وقضايا الإرهاب، تلك قضايا إنسانية لا يمكن أن تؤجل“.

وأضاف أنه ”لا يتوقع أن يتأثر قرار سعيد بأي إضراب يقومون به“، مشددا على أنه ”من الظاهر أنه متمسك بموقفه رغم القضايا التي رفعناها ورغم الضغوط الدولية القصوى التي يتعرض إليها، هو يمضي قدما في قراره حيث لم يكفيه حل المجلس ليعلن أن وزيرة العدل ليلى جفال أعدت له مرسوما للمجلس الجديد لكن ما لا يعرفه هو أن هذا التصلب في موقفه سيجابه بتمسك القضاة باستقلاليتهم والتمسك سيكون شديدا“.

وحول انقسام القضاة، أكد المسعودي أن ”الانقسام الموجود يضعف معنويا القضاة ونحن أشرنا في بيان لنا إلى أن وزيرة العدل نجحت في استمالة بعض الهياكل المهنية بطريقة سرية على غرار نقابة القضاة التي قاموا معها بصياغة المرسوم“.

وكانت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري، أعلنت أن نقابتها لن تشارك في أي إضراب بشأن المجلس الأعلى للقضاء، وذلك تعليقا على سؤال بشأن دعوة جمعية القضاة إلى إضراب الأربعاء والخميس مع القيام بوقفة احتجاجية أمام المجلس.

إضراب سياسي

من جانبه، قال المحلل السياسي خليل الرقيق إن ”النقابة الأكثر تمثيلا للقضاة (نقابة القضاة التونسيين) ترفض الإضراب وتعتبر أن هناك تاريخا جديدا للقطاع وأن لابد من المرور إلى المستقبل، بينما يوجد جمعيات أخرى هناك جدل حول ميولها وقربها من أطراف سياسية معينة هي من اختارت التصعيد“، على حد قوله.

وأوضح الرقيق في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن ”هؤلاء إضرابهم ليس إضرابا قانونيا بل إضراب سياسي، هو فرز بين مجموعة القضاة المنضمة إلى مسار 25 يوليو لتطهير هذه المؤسسات من التبعية السياسية وجزء من القضاء المصطف مع منظومة ما قبل 25 يوليو وهذا سيضعف موقف الأخيرين، هو إضراب سياسي وليس مهنيا ولا قطاعيا“، بحسب تعبيره.

لكن المسعودي ينفي هذه الاتهامات بالانحياز لأطراف سياسية قائلا في تصريحه لـ“إرم نيوز“ إنه ”من المفارقات أن نتهم بالتبعية ونحن ندافع عن استقلالية المرفق القضائي، هناك من هيئة الدفاع عن بلعيد (هيئة الدفاع عن الشهيدين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي) من اتهمني بأنني منصب من طرف حركة النهضة ونورالدين البحيري كيف ذلك؟ أنا رفعت شكايات بالبحيري ولم يسبق وأن التقيت قياديا نهضاويا واحدا“.