تونس.. القضاء العسكري يستدعي هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي

أعلن القضاء العسكري التونسي، الأربعاء، أنه قرر استدعاء هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين الراحلين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، للتحقيق.

وقال عضو هيئة الدفاع رياض بن حميدة، في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، إنّ“ بحثا تحقيقيا فُتح لدى المحكمة العسكرية في مضمون الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة الأربعاء“، مؤكدا ”دعوة هيئة الدفاع للإدلاء بما لديها، الاثنين المقبل، أمام المحكمة العسكرية“.

جاء ذلك على خلفية اتهام هيئة الدفاع كلّا من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ووكيل تونس السابق في المحكمة الابتدائية القاضي البشير العكرمي، بـ“التخابر مع جهات خارجية من أجل التجسس على تونس والاعتداء عليها“، لافتة إلى ”تورط قيادات أمنية عليا في هذا المخطط التجسسي“.

وعقدت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ندوة صحفية، الأربعاء، بالعاصمة تونس، لتقديم تطورات القضية، بعد أيام من إحياء الذكرى التاسعة لاغتياله، كما تحدثت عن وجود جهاز سري مالي يتعلق بالغنوشي ونجله معاذ، مع اتهامات أخرى بـ“غسيل الأموال، والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بقطر، حيث قامت بتمويله بمبالغ مالية كبيرة من أجل تسفير شبان إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات تنظيم داعش“.

واتهمت الهيئة القاضي البشير العكرمي بأنه ”يمثل الذراع القضائية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لتنفيذ الاغتيالات السياسية“، كما وجهت الهيئة للعكرمي تهمة ”التورط في جرائم الخيانة والتجسس، والتورط في جرائم الاغتيالات، والفساد المالي في علاقة بالجهاز السري المالي للنهضة“، منوهة إلى أن ”دوره في تعطيل جميع الأعمال القضائية كان بمقابل مالي“

وخلال الندوة الصحفية، قالت المحامية فاتن مهناوي، وهي عضو هيئة الدفاع عن بلعيد، إن ”هناك تتبعا قضائيا ضد البشير العكرمي من قبل القضاء العسكري من خلال اتهامه بجرائم الخيانة والتجسس، وأيضا للمساهمة وتعطيل أعمال تنصت قالت إنها كانت ستكشف سعيه وتورطه في جرائم الاغتيالات السياسية“.