برلمانية تونسية: القضاء يجب أن يكون بمنأى عن الأحزاب والسجالات السياسية (فيديو إرم)

أكدت النائبة في البرلمان التونسي المجمّد، ليلى حداد، أن يكون القضاء بمنأى عن أي حزب أو طرف سياسي، سواء كان حركة ”النهضة“ أو الرئيس قيس سعيد، مشددة على ”استقلالية القضاء“.

وطالبت النائبة عن حركة ”الشعب“ ليلى الحداد، في مقابلة خاصة مع ”إرم نيوز“، بأن تكون هناك سلطة حقيقية للقضاء، وأن يكون هناك حوار جدي بين القضاة وبين الفاعلين والمتدخلين في الشأن القضائي عامة“.

وأكدت ضرورة أن تكون السلطة القضائية بمنأى عن الأحزاب وعن سلطة الرئيس قيس سعيد، لكنها قللت من شأن المخاوف المترتبة على هذا الإجراء، وقالت: ”اليوم هناك فترة استثنائية مسقّفة بزمن، إلى حين 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل، موعد إجراء الانتخابات التشريعية“.

وفي ردها على سؤال حول موقفها من الاستشارة الإلكترونية التي يجري القيام بها لمعرفة توجهات التونسيين ورغباتهم في الإصلاح، اعتبرت أن هذه الخطوة لن تكون كافية إلا مع مسار حوار وطني يسندها، ويشمل الأحزاب والمنظمات.

وقالت ليلى الحداد إنّ الرئيس التونسي قيس سعيد سيتجه على الأرجح نحو إقرار الحوار، وإنّ سعيد كانت أمامه أولويات تم ترتيبها، معتبرة أنه بعد تشكيل الحكومة وبعد الاهتمام بالشأن المعيشي اليومي، ومكافحة الاحتكار والفساد، سيتجه سعيد إلى خطوة الحوار الأفقي، وفق قولها.

وأوضحت الحداد أنه بعد الاستشارة الإلكترونية ستكون هناك استشارة مع القوى الحية والمنظمات الوطنية والأحزاب، مؤكدة أنّ هناك تواصلا دائما من حركة الشعب مع رئاسة الجمهورية، والهدف إنجاح مسار 25 تموز/يوليو.

وقالت النائبة في البرلمان المعلقة أشغاله: ”نحن مع الاستشارة الإلكترونية، ونعتقد أنها تجربة نوعية جديدة قد تكون أداة للشباب للتعبير عن مقترحاتهم وآرائهم، ولكن نرى أنها غير كافية بل يجب أن تكون موازية لحوار جدي مع المنظمات، كاتحاد الشغل والمنظمات الوطنية، ومع الأحزاب السياسية الداعمة لمسار 25 تموز/يوليو.

واعتبرت أنه ”لا يمكن لمئات الآلاف من المشاركين في الاستشارة أن يحددوا الوجهة القادمة لتونس، كما أن هناك إشكالا آخر، من سيقرأ ويؤلف مخرجات الاستشارة؟ هل هم أناس محايدون أم هم إلى جانب الرئيس، وهذا يثير شيئا من اللبس باستعمال السلطة الرئاسية في توجيه الرأي العام، فتخرج الاستشارة بذلك عن المفهوم الحقيقي للديمقراطية الذي نبحث عنه“، وفق تعبيرها.