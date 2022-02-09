تونس.. مخاوف من خفض المساعدات الخارجية بعد حل "مجلس القضاء"

بات الرئيس التونسي قيس سعيد، في مواجهة ضغوط خارجية تهدف لإجباره على التراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، حيث أعربت، أمس الثلاثاء، كل من الأمم المتحدة ومجموعة الدول السبع، عن قلقها البالغ تجاه قرار الرئيس سعيد.

وتثير هذه المواقف المتواترة التي تبدي مخاوف من ”المساس“ بالسلطة القضائية استياء التونسيين لا سيما أنها تأتي في خضم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تشهدها تونس، والتي تجعلها في حاجة لمساعدات مالية وفي مفاوضاتها الشاقة مع المانحين الدوليين مثل صندوق النقد الدولي.

وأبدت وزارة الخارجية الأمريكية قلقها من قرار الرئيس التونسي، قائلة على لسان متحدثها، نيد برايس، في بيان، إن ”القضاء المستقل عنصر حيوي لديمقراطية فعّالة وشفّافة“.

كما أبدى سفراء دول ”مجموعة السبع“، في بيان لهم، أمس الثلاثاء، قلقهم من القرار.

وشجبت قوى سياسية تونسية تلك البيانات معتبرة أنها ”تدخل سافر“، في الشؤون الداخلية لبلادهم التي تعرف مسارا سياسيا انتقاليا بدأ منذ 25 يوليو/تموز بعد إعلان الرئيس سعيد تجميد البرلمان وإقالة الحكومة.

وقال الناطق باسم حزب التيار الشعبي، وهو من الأحزاب الداعمة لسعيد، محسن النابتي، إن ”البيانات المذكورة من حيث المبدأ تمثل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي، لكن لا أعتقد أنه ستكون لها قيمة سياسية على أرض الواقع، لأنه لا عودة إلى الوراء“.

وأضاف النابتي، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أنه ”قد يتم استعمال المساعدات المالية للبلاد كسلاح ضدها، مثلا قد تقوم واشنطن بتجميد المساعدات، لكن لنكن واضحين، هذه المساعدات ليست حاسمة ولن تخرج تونس من أزمتها“.

من جهته، قال المحلل السياسي التونسي، محمد بوعود، إن ”التصريح الأمريكي بشأن المجلس الأعلى للقضاء، فيه تهديد مبطن، خاصة أن فيه إشارة إلى أن تونس مقبلة على مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي“، مشيرا في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إلى أن ”الثابت أن الولايات المتحدة لها حلفاؤها في تونس ممن أقصاهم، الرئيس سعيد، ولهؤلاء تأثير على المؤسسات المانحة، وأن ما يهم واشنطن هو استقرار البلاد التي لم يضعوا في حسبانهم أن يسودها الفوضى“.

وشدد بوعود على أن ”المطلوب من الجميع بحسب ما تراه الولايات المتحدة هو الحفاظ على الاستقرار ولو بشكل مؤقت“.

لكن مراقبين تونسيين لا يعتبرون تلك البيانات تدخلا في شؤون بلادهم، حيث اعتبر النائب البرلماني السابق والقيادي بحركة ”نداء تونس“، منجي الحرباوي، أن ”ما يجب أن يفهمه البعض أن تونس تعيش في عالم فيه تفاعلات، لذلك لا تعد مثل هذه البيانات تدخلا في شؤونها“.

وأردف الحرباوي، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ أن ”تونس تعيش في إطار إقليمي ودولي وهناك دول صديقة وشقيقة ودفعت من أجل الانتقال الديمقراطي في تونس ودفعت حتى أموالا لتحقيق ذلك، ومواقفها تعد مواقف عادية لا ضغط فيها على رئيس الجمهورية، بل العكس، هناك دفع من أجل أن يكون المسار صحيحا ومطابقا لتطلعات الشعب التونسي في ديمقراطية حقيقية“.

وتابع ”حل المجلس الأعلى للقضاء يقلق بعض الدول خاصة أنه يتزامن مع استمرار بعض الغموض الذي يسيطر على توجهات الرئاسة“.

وكان الرئيس التونسي أعلن، الأحد الماضي، عن حل المجلس الأعلى للقضاء، قائلا: ”ليعتبر المجلس نفسه من الآن في عداد الماضي“، ثم أغلقت قوات الأمن مقر المجلس ومنعت الموظفين من الدخول إليه.

ورفض المجلس هذه الخطوات قائلا، في أحدث بيان أصدره، أمس الثلاثاء، إنه ”سيبقى في حالة انعقاد دائمة وسيقوم بإطلاع الرأي العام التونسي على أي تطورات“.