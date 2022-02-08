الدبيبة يعلن بدء مشاورات واسعة لإجراء الانتخابات

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، عن أنه بدأ في مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة لتنفيذ الاستحقاق الدستوري والانتخابات في يونيو/حزيران المقبل.

وقال الدبيبة في كلمة للشعب الليبي،“ شرعتُ في مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة لا لبس فيها لتنفيذ الاستحقاق الدستوري والانتخابات في يونيو المقبل“، مضيفا ”أن نكون دون انتخابات يعني أن البرلمان مدد لنفسه في الماضي 8 سنوات واليوم يمدد لنفسه سنتين ولن يتوقف بذلك عن التمديد، لن نسمح للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى، ولن نسمح لحكومة موازية بالعبث بأموال الشعب“.

وكشف عن ”استعداده لمراجعة قرار الترشح للانتخابات، في حال كان ذلك لصالح الشعب والوطن وفي حال تعهد جميع المرشحين باتخاذ نفس القرار“، مؤكدا ”لن أسمح بمراحل انتقالية جديدة، ولن أتراجع عن دوري في الحكومة وحكومتنا مستمرة في عملها إلى حين التسليم لسلطة منتخبة“.

على صعيد متصل، أفاد الدبيبة في تصريحات لقناة ”ليبيا الأحرار“، بأن ”الحكومة والمجلس الأعلى للدولة يرفضان أي قرار أحادي الجانب يتخذ دون استشارة جميع الأطراف“، مبينا أن ”لقاءه مع أعضاء مجلس الدولة هو لقاء تنسيقي لإيضاح وجهة نظر الحكومة الداعمة لإجراء الانتخابات والمسار الدستوري“، مشددا على ”دعم أي خريطة طريق تتجه للانتخابات وتنهي المرحلة الانتقالية“.

جاء كلام رئيس الحكومة تعليقا على إقرار مجلس النواب الليبي، الإثنين، خريطة الطريق التي اقترحتها اللجنة البرلمانية للمرحلة المقبلة في البلاد.

وكان المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق قد قال الإثنين، إن ”النواب صوتوا بالإجماع على خريطة الطريق للمرحلة المقبلة، وإن بقية أشغال الجلسة خصصت للاستماع للمترشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة“.

وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة بخريطة الطريق قد قدمت، الإثنين، مشروع قرار بشأن اعتماد الخريطة للمسار الانتخابي، ومسار السلطة التنفيذية، وطرح الحكومة الجديدة.

وفي الوقت الذي تدفع فيه المؤسسات السياسية في ليبيا بخطط لتمديد الفترة الانتقالية، وتأجيل إجراء الانتخابات، تنتاب الليبيين في أنحاء البلاد مشاعر السأم، والسخرية، والغضب.

وكان من المفترض أن تنظم ليبيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الخلافات بين الفصائل ومؤسسات الدولة بشأن كيفية إجرائها أدت إلى انهيار العملية قبل أيام من موعد التصويت.

وجرى تسجيل زهاء 3 ملايين ليبي للتصويت في انتخابات، ديسمبر/كانون الأول، وهو عدد يقول المحللون إنه يشير إلى رغبة وطنية واضحة في اختيار القادة.