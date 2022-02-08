وزير الخارجية التونسي يستقبل سفراء مجموعة السبع

استقبل وزير الخارجية التونسي اليوم الثلاثاء سفراء مجموعة السبع، وممثلة مفوضية حقوق الإنسان، وأبلغهم أن قرار الرئيس بحل المجلس الأعلي للقضاء يهدف لإصلاح القضاء.

وواجه الرئيس قيس سعيد ضغوطاً دولية قوية اليوم من مسؤولين في الأمم المتحدة، إضافة إلى مجموعة السبع الذين حذّروا من أنّ قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء يهدّد سيادة القانون.

وأعلن سعيّد، في وقت متأخر من مساء يوم السبت، حل المجلس، قائلًا حسب فيديو نشرته رئاسة الجمهورية عبر ”فيسبوك“ خلال زيارته إلى وزارة الداخلية: ”ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي”، مضيفًا: “هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناءً على الولاءات“.

وأعلنت 3 أحزاب تونسية، الأحد، رفضها قرار الرئيس التونسي، ودعت القضاة التونسيين، والأحزاب الديمقراطية، والمنظمات المدنية، إلى التصدي لهذا القرار.

وأضافت الأحزاب، وهي: حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، و الحزب الجمهوري، وحزب التيار الديمقراطي، أن سعيّد ليست له أي آلية دستورية أو قانونية تمكنه من حل المجلس.

واستنكرت الأحزاب ما اعتبرت أنه ”خطاب متشنج ما فتئ يعتمده سعيّد، وتحريضه مناصريه على مؤسسات الدولة في استنساخ لممارسات ما يسمى لجان حماية الثورة“.

ورغم ما لاقاه القرار من معارضة، إلا أن هناك أطرافًا سياسية رحبت بالقرار، وهي أطراف عارضت بشدة الأحزاب التي هيمنت على المشهد السياسي في تونس، بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وقال الناطق باسم حزب التيار الشعبي إنه من المهم أن يتخذ رئيس الجمهورية هذه الخطوة التي طالب بها التونسيون مرارًا ، مشددًا على أن المجلس كان حاجزًا رئيسًا أمام فتح عدة ملفات.

وأردف النابتي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن سعيّد قام بخطوة إيجابية بالاستجابة للمطالب الشعبية لحل المجلس الأعلى للقضاء، إذ إن هناك إجماعًا كبيرًا على أن هذا المجلس تحول إلى عقبة أمام المحاسبة، وهو الملف الذي تتوقف عليه كل المسارات التي تشهدها تونس.

وتتزامن خطوة سعيّد مع إحياء ذكرى اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد، ورغم مرور 9 سنوات على مقتله لا تزال الحقيقة غائبة وسط مطالبات بكشفها، وتحميل حركة النهضة المسؤولية.