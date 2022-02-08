الدبيبة تعليقا على "خريطة الطريق" الليبية: نرفض أي قرار أحادي

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، يوم الثلاثاء، إن الحكومة والمجلس الأعلى للدولة يرفضان أي قرار أحادي الجانب يتخذ دون استشارة جميع الأطراف.

جاء كلام الدبيبة تعليقا على إقرار مجلس النواب الليبي، أمس الإثنين، خريطة الطريق التي اقترحتها اللجنة البرلمانية للمرحلة المقبلة في البلاد.

وأضاف في تصريحات لقناة ”ليبيا الأحرار“ أن ”لقاءه مع أعضاء مجلس الدولة هو لقاء تنسيقي لإيضاح وجهة نظر الحكومة الداعمة لإجراء الانتخابات والمسار الدستوري“.

وشدد على أنه ”يدعم أي خارطة طريق تتجه إلى الانتخابات وتنهي المرحلة الانتقالية“.

وكان المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق قال، يوم أمس، إن ”النواب صوتوا بالإجماع على خريطة الطريق للمرحلة المقبلة، وإن بقية أشغال الجلسة خصصت للاستماع للمترشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة“.

وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة بخريطة الطريق قدمت، الإثنين، مشروع قرار بشأن اعتماد الخريطة للمسار الانتخابي، ومسار السلطة التنفيذية، وطرح الحكومة الجديدة.

وجاء في مشروع القرار الذي تلاه رئيس البرلمان عقيلة صالح، خلال افتتاح الجلسة البرلمانية: ”تعتمد خريطة الطريق المقدمة من اللجنة البرلمانية الخاصة، بحيث يجري الاستحقاق الانتخابي بعد 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري“.

وبحسب مشروع القرار، فإنه ”يجري التشاور مع اللجنة التابعة للمجلس الأعلى للدولة حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري في إطار لا يتجاوز الزمن المحدد في المادة الأولى من هذا المشروع، على أن يتم ذلك في أجل أسبوع والتصويت عليه“.

وورد في مشروع القرار أيضا أنه ”بعد الاستماع إلى مشروع المترشحين لرئاسة الحكومة وإحالة القائمة إلى المجلس الأعلى للدولة لتزكية الأسماء المقترحة، سيتم التصويت على الحكومة الجديدة في جلسة الخميس 10 فبراير/ شباط الجاري“.

وكان نواب عقدوا، يوم الأحد، اجتماعًا غير رسمي في العاصمة طرابلس؛ بهدف دعم إجراء الانتخابات العامة في أقرب فرصة، وكذلك توحيد الآراء بشأن اختيار رئيس جديد للحكومة خلال جلسة البرلمان أمس الإثنين.

وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح قال، في افتتاح الجلسة التي عقدت يوم 17 كانون الثاني/يناير الماضي، إن حكومة عبد الحميد الدبيبة أصبحت ”منتهية الولاية، ولا بد من تغييرها“.

وأوضح صالح آنذاك أن ”الحكومة الليبية الحالية انتهى تفويضها بحلول يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي كان من المفترض أن تُجرى فيه الانتخابات الرئاسية“.