"جون أفريك": حرب سعيد ضدّ القضاء قد تطال "المستقلة للانتخابات"

قالت مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية، في تقرير لها، إن الرئيس التونسي قيس سعيد يخوض ما وصفته ”حربا مفتوحة“ مع القضاء بلغت حدّ إعلانه حلّ المجلس الأعلى للقضاء ما يفتح الباب أمام اتساع دائرة الحرب لتشمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد أن طال التجميد في وقت سابق هيئة مكافحة الفساد.

وقال التقرير، إنّ قرار سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء واتهامه بالتحيّز والفساد وخدمة أجندة حركة ”النهضة“ أزعج الطبقة السياسية وجزءا كبيرا من القضاة، معتبرا أنّه ”لعدة أسابيع كان قيس سعيد في حالة حرب مفتوحة مع القضاء، الذي يعتبره وظيفة وليس سلطة، ما ضاعف الهجمات على المجلس الأعلى للقضاء واعتباره فاسدا وتابعا لحركة النهضة“.

وذكّر التقرير بأنّ سعيد ومع توليه جميع السلطات في 25 يوليو / تموز الماضي حاول فرض نفسه كرئيس للنيابة العامة قبل أن يتراجع في مواجهة المعارضة الشعبية، لكنه اختار مهاجمة المجلس الأعلى للقضاء من خلال وسائل أخرى في انتظار مرسوم التصديق على إنهاء مهام هذا الهيكل المشرف على سير القضاء في تونس، وذلك بعد تجميد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أغسطس / آب الماضي.

ووفق التقرير فإنّ أنصار سعيد لا يخفون أن الخطوة التالية هي إنهاء مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي هيئة دستورية تشكلت سنة 2011 وتشرف على سير الاستحقاقات الانتخابية وتأمين إجرائها.

وأشار التقرير إلى أنّ قرار سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء أثار ردود فعل عديدة، لعل أشدّها غموضا الموقف الصادر عن رئيس الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة الذي قال إنه يدعم الإصلاحات وإن ”الخوف من احتكار السلطات لا معنى له لأن الرئيس قدم جدولاً زمنياً“، وفق تعبيره.

وفي المقابل يرى المحامي غازي مرابط أنها ”خطوة إلى الوراء، ويجب على القضاة والمجتمع المدني رفض هذا القرار بحزم، عندها ستكون حقًا الخطوة الأولى نحو استقلال حقيقي للعدالة في بلدنا“، وفق ما نقله عنه التقرير.

واعتبر التقرير أنّه من خلال السعي إلى وضع حد لمؤسسات معينة خلق رئيس الجمهورية قيس سعيد انقسامات بين الهيئات والطبقة السياسية، مشيرا إلى تصريح وزيرة شؤون المرأة أمال بلحاج موسى التي قالت فيها إنّ ”حل المجلس الأعلى للقضاء مطلب شعبي“.

واستنكر زعيم حزب الأمل، أحمد نجيب الشابي، صمت النخب رغم أنّه لم ينكر شرعية استثمار ذكرى اغتيال السياسي اليساري شكري للمطالبة بإصلاح العدالة، وأعرب الشابي عن أسفه ”لأن قيس سعيد يستغل هذه الادعاءات لوضع حد للسلطة القضائية من أجل السيطرة على البلاد كسيد مطلق“ بحسب ما ذكره التقرير.

وفي السياق ذاته ندد غازي الشواشي، أمين عام حزب التيار الديمقراطي بما سماها ”المحاولة الفاضحة لتعريض القضاء لانقلاب عسكري“، فيما أشار النائب بالبرلمان عن حزب ”تحيا تونس“ وليد جلّاد، إلى أنه بعد 25 تموز / يوليو، عيد الجمهورية، ”يستغل الرئيس التواريخ الرئيسية لتونس لأغراض شخصية“، بحسب التقرير.

ونقل التقرير عن قاض من جمعية القضاة التونسيين قوله ”هذا يعادل إنذارا بالوفاة في حين أن العدالة جسم مريض ينتظر وصفة جماعية“ وفق تعبيره، منتقدا رئيس الجمهورية ”لإنكاره أسس النظام الديمقراطي“، في حين أن الجمعية التونسية للقضاة الشبان تعتبر أن الرئيس يتصرف بمفرده ضد ”قيم الجمهورية والدستور وإرادة الشعب“.