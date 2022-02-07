ما هي خيارات قضاة تونس بعد حل "المجلس الأعلى"؟

بعد تجاوزهم لصدمة حل المجلس الأعلى للقضاء، يسعى القضاة في تونس لتصعيد المواجهة مع الرئيس قيس سعيد، حيث دفعت جل البيانات من قبل هياكل القطاع الرافضة لخطوته، الاثنين، نحو هذا التوجه، ما يطرح تساؤلات عن ملامح هذه المواجهة.

وأغلقت، اليوم الإثنين، قوات الشرطة التونسية مقر المجلس، ومنعت أعضاءه وموظفيه من دخوله، وذلك غداة إعلان سعيد حل المجلس، أمس الأحد.

ودفع القرار القضاة إلى التهديد بالتصعيد، حيث هدد رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي باللجوء إلى ما وصفها بـ“تحركات قصوى“؛ لأن رئيس الجمهورية اتخذ أشكال قمع المجلس الأعلى للقضاء القصوى“، وفق قوله.

وقال المسعودي، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إنه ”منذ البداية قام سعيد بحذف المنح التي أعطاها القانون لأعضاء المجلس، وصادق عليها البرلمان، ثم أغلق المقر بطريقة لا تجوز، وهي نفس الطريقة التي قام بها مع مجلس نواب الشعب“، مشددا على أن ”سعيد لم يعد ينقصه سوى الدخول بالدبابات إلى المحاكم، وبناء على ما سبق سنقوم بالتحركات القصوى، هو أغلق المجلس ونحن سنغلق المحاكم“، وفق قوله.

وأوضح أن ”الجمعية هيكل ديمقراطي لذلك سنأخذ القرارات في إطار جلسة عامة استثنائية للتصويت على القرار المرتقب، والذي قد يكون إضرابا عاما في المحاكم، المكتب التنفيذي اقترح الاستقالة الجماعية للقضاة، أو الإضراب المفتوح، وهم سيقررون في الجلسة“.

بدورها، قالت روضة القرافي، الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة، إن ”ما حدث منعرج خطير في الصراع الذي فرضه رئيس الجمهورية مع المجلس الأعلى للقضاء؛ من أجل افتكاكه وافتكاك صلاحياته، ووضع اليد على المسارات المهنية للقضاة“، وفق قولها.

وأكدت القرافي، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أن ”هناك رفضا واسعا للاستيلاء على هذا الهيكل“، موضحة أن هناك توجها لاتخاذ خطوات نضالية للتصدي لهذا المنعرج الجديد، بما في ذلك الإضراب أو الوقفات الاحتجاجية، مشيرة إلى أن ذلك من الوارد جدا أن تشهده الأيام المقبلة.

وكان سعيد أعلن، الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء، في قرار أجج الخلافات وعمّق الانقسامات داخل الطبقة السياسية والأوساط القضائية، حيث تراوحت المواقف بين الرفض القطعي لهذه الخطوة أو مباركتها، خاصة من قبل أحزاب معروفة بدعمها لسعيد.

لكن التأييد لم يتوقف عند المؤيدين لسعيد، حيث قالت أميرة العمري، رئيسة نقابة القضاة التونسيين، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، إن نقابتها كانت منذ البداية مع الدعوة لإصلاح القطاع، مشيرة إلى أنه تم التفاعل إيجابيا مع دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا لوزيرة العدل لإصدار مرسوم لإصلاح القضاء، وتمت مساندة هذا القرار، وتقديم تصور عام له، وليس مجرد كلام هلامي.

بدورها، قالت النائبة في البرلمان المجمد عن حركة الشعب (قومي) ليلى الحداد، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن حركتها ”تؤيد قرار قيس سعيد، رغم أنه جاء متأخرا؛ لأن مسار 25 يوليو/تموز منح القضاء فرصة لإصلاح نفسه لم يستغلها“، وفق تعبيرها.

وأكدت الحداد أن ”القضاء كان عليه فتح ملفات مفصلية تتعلق بالإرهاب والفساد، لكنه لم يقم بذلك، ما يعني أن هناك تواطؤا“، حسب رأيها، مشيرة إلى أن موقف المجلس كان ضعيفا تجاه فتح الملفات التي وصفتها بالخطيرة.

وقالت إنه ”في العام 2016، تاريخ إجراء انتخابات المجلس، كانت هناك محاصصة حزبية، ما يعني أن التركيبة الحالية له لا تعبر عن استقلالية حقيقية للقضاء، بقدر ما تعبر عن تمثيل حزبي وسياسي“.