موظفو وكالة الأنباء الليبية يرفضون قرارا للدبيبة بتعيين رئيس مجلس إدارة جديد

رفض موظفو وكالة الأنباء الليبية قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتعيين رئيس مجلس إدارة جديد للوكالة، مؤكدين تبعية الوكالة لمجلس النواب الليبي.

وقال موظفو الوكالة في بيان صادر عنهم ”نحن موظفي وكالة الأنباء الليبية التابعة لمجلس النواب الليبي بموجب القانون الصادر عن مجلس النواب رقم (8) لسنة 2021 نستغرب ما نشره الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة على حسابه الموثق بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بشأن صدور قرار من مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الأول للعام 2022 يوم الأحد الموافق الـ6 من شباط/ فبراير، بتسمية رئيس مجلس إدارة (الوكالة الليبية للأنباء)، ولا نعرف ما إذا كان المقصود هو (وكالة الأنباء الليبية) الرسمية التابعة لمجلس النواب، أم هو قرار بتسمية رئيس لوكالة أنباء مستحدثة“.

وأضاف البيان ”ونود هنا إعلامكم أن الاسم الرسمي للوكالة هو (وكالة الأنباء الليبية)، وإذا كانت هي المقصودة في منشور الناطق باسم الحكومة فذلك يعد غير جائز قانونا بحكم تبعية (وكالة الأنباء الليبية) لمجلس النواب الليبي الذي أصدر قانونا بضم الوكالة ضمن المؤسسات التابعة له بتاريخ الأول من نوفمبر 2021 الموافق الـ26 من ربيع الأول 1443 هجري، كما أن إصدار مثل هذا القرار هو اختصاص أصيل لمجلس النواب الليبي“.

وتابع البيان ”وفي الوقت الذي نؤكد فيه دعمنا ومؤازرتنا للنهج الذي سارت فيه حكومة الوحدة الوطنية بعد نيلها الثقة من مجلس النواب لتوحيد المؤسسات الليبية بما فيها المؤسسات الإعلامية، ندعو رئاسة مجلس الوزراء برئاسة السيد عبدالحميد الدبيبة أن تستمر في هذا النهج، وأن تصدر توضيحا حول ما صدر عن الناطق باسمها بالخصوص حفاظا على استمرار وحدة هذه المؤسسة التي التأمت أخيرا بعد انقسام دام سنوات“.

وقال البيان ”ومن هنا نجدد تأكيد تمسكنا بحيادية ومهنية الوكالة وابتعادها عن التجاذبات والصراعات السياسية باعتبارها مؤسسة إعلامية سيادية تلتزم بأخلاقيات المهنة، وتخدم قضايا الوطن والمواطن الليبي، وتعمل على إيصال الحقيقة للرأي العام، وطالما عُرفت في الوسط الصحفي والإعلامي ببعد خطها التحريري عن خطابات الكراهية والفتنة التي انتهجتها كثير من المؤسسات الإعلامية الليبية في السنوات الماضية، وسيرها في تجاه الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب الليبي وكل ما من شأنه أن يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها“.

وكان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرر في اجتماعه العادي المنعقد يوم أمس الأحد تعيين سالم عيسى بالحاج رئيسًا لمجلس إدارة الوكالة الليبية للأنباء.

ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه حكومة الدبيبة مساعي من مجلس النواب للإطاحة بها واستبدالها بحكومة جديدة.