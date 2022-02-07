الشرطة التونسية تمنع الموظفين من دخول "الأعلى للقضاء"

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر، يوم الإثنين، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله.

وأضاف بوزاخر في تصريحات لإذاعة ”إكسبريس أف أم“ المحلية، أن السلطات التونسية ”منعت موظفي المجلس والإداريين من دخول المقر، بذريعة وجود تعليمات، وأغلقته بسلاسل حديدية“.

وأضاف ”نحن لا نعرف ممن صدرت التعليمات لغلق المقر، لكننا نحمل المسؤولية مباشرة لوزير الداخلية في هذا المجال“.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي #يوسف_بوزاخر: "القول إن المجلس أصبح من الماضي لايخول أي سلطة إنفاذ القانون، وسنواصل عملنا سواء من داخل مقر المجلس أو من خارجه"#إرم_نيوز #تونس pic.twitter.com/kbIIBKuKR2 — إرم نيوز (@EremNews) February 7, 2022

ونوه إلى أن ”المجلس هو من طلب تعزيزات أمنية أمام مقر المجلس، على خلفية الدعوة لاحتجاج أمامه بمناسبة ذكرى اغتيال المعارض اليساري الراحل شكري بلعيد، لكن هذه التعزيزات تحولت إلى محاولة للاستيلاء على المقر عن طريق غلقه بسلاسل حديدية“.

وتابع ”نعتبر أننا لم نعد في مرحلة إنشاء أو وضع مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء أو تغييره وإنما دخلنا مرحلة افتكاك المجلس الأعلى للقضاء وكل واحد يتحمل مسؤوليته في ذلك“، بحسب تعبيره.

واعتبر أن ”المجلس تعرض لحملة تشهير وتجييش على امتداد أشهر، واليوم أبلغت بطريقة رسمية من مصالح وزارة الداخلية بأن هناك تهديدات جدية لشخصي وبأنني محل استهداف في عمليات إرهابية وهذه النتيجة التي وصلنا إليها“، بحسب قوله.

وقال بوزاخر، إن رئيس الجمهورية، ”نصّب نفسه قاضيا، واعتبر أن القضاة قاموا ببيع المناصب ومكانهم هو قفص الاتهام“، مؤكدا أن ”أعضاء المجلس منتخبون من عموم القضاة والمحامين وعدول التنفيذ“.

وكان سعيد، اعتبر في تصريحات من مقر وزارة الداخلية، السبت، أن على المجلس الأعلى للقضاء أن يعتبر نفسه ”في عداد الماضي“ وأن ”هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات“.

وأضاف سعيد ”سنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء“، مؤكدا أن ”أموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة“ وأنّ ”هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون“، في إشارة إلى السجون.

ورد يوسف بوزاخر، بالقول، إن الرئيس التونسي قيس سعيد ”لا يملك الشرعية الدستورية ولا القانونية لحل المجلس“، الذي قال إنه سيستمر في إتمام عهدته إلى حين انتخاب مجلس جديد.

وأضاف بوزاخر، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”المجلس لم يتم حله“، معتبرا أن إطلاق سعيد تصريحاته من مقر وزارة الداخلية ”فيه دلالة“.

وتابع بوزاخر أن ”المجلس الأعلى للقضاء ليس جزءا من الماضي بل هو حاضر القضاء ومستقبل القضاء في تونس في انتظار تسليم العهدة إلى مجلس منتخب طبق الدستور والقانون“، مؤكدا أن ”المجلس سيواصل عمله ومهامه طبقًا للقانون وهذا موقفه الذي أعلنه منذ البداية ولن يتراجع عنه“.

وبحسب بوزاخر، فإنه ”لا يمكن لرئيس الجمهورية قيس سعيد دستوريا وقانونيا حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو مؤسسة دستورية معنية بالإشراف على حسن سير القضاء في تونس“.