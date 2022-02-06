هل يعبد "مجلس الدولة" طريق البرلمان الليبي لتشكيل حكومة جديدة؟

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يوم الأحد، إن المجلس وافق مبدئيا على تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ما اعتبر تغيرا مهما يثير تساؤلات حول مستقبل الأخير الذي كان يتمتع بدعم قوي من الإخوان وخاصة مجلس الدولة.

وأضاف المشري في مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، ”لدينا ملاحظات على الحكومة سواء سياسيًا أو الاتهامات الموجهة لبعض الوزراء بالفساد، ومجلس الدولة مصر على اعتماد خارطة طريق واضحة قبل الذهاب إلى تغيير السلطة التنفيذية“، مشيرا إلى أنه يأمل أن يتم التصويت على الخارطة في مجلس النواب لينطلق مسارا الدستور وتغيير الحكومة.

وكان مجلس الدولة رفض منذ البداية تغيير الحكومة لكن في الساعات الأخيرة طرأ تغير لافت في موقفه حيث قال عضو المجلس سعد بن شرادة، في تصريحات صحفية، إنه سيتم تشكيل حكومة جديدة ثم تضمين خارطة الطريق في الإعلان الدستوري حيث سيتم العمل على المسار الدستوري في إشارة إلى الاستفتاء الشعبي على الدستور.

وتزامن التحول في موقف مجلس الدولة مع جلسة من المقرر أن يعقدها البرلمان الليبي اليوم الاثنين لبدء دراسة الترشحات لرئاسة الحكومة ما جعل أطرافا سياسية ترجح أن يتم تشكيل حكومة لكن ليس واضحا موقف الدبيبة إزاء هذه الخطوات وما إذا كان سيسلم السلطة أم سيواصل رفضه ذلك.

وقال النائب في البرلمان علي التكبالي إن البرلمان قادر على تشكيل حكومة لكن السؤال الأهم يبقى حول ما إذا كان قادرا على فرضها لتعمل على أرض الواقع.

وأكد التكبالي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن البرلمان قام بتزكية عدة قرارات في السابق لكنه عاجز عن تفعيلها لأنه ليس له أي قوة على الأرض بإمكانها فرض تنفيذ القوانين التي يصوت عليها باعتباره مجرد جسم تشريعي يقول كلمته لكن دون قدرة على التنفيذ، موضحا أن الجميع يعلم بأن الميليشيات هي التي تتحكم في ليبيا.

و قال متابعون و محللون سياسيون إن هناك صفقة اقترب البرلمان ومجلس الدولة من إبرامها تنص على تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة الدبيبة مقابل المضي قدما نحو القيام باستفتاء على الدستور.

وشدد الباحث السياسي فرج فركاش على أنه ستكون هناك صفقة بين البرلمان ومجلس الدولة إذا تمت فإنها ستضعف موقف الدبيبة قليلا رغم اتفاق حوالي 18 كتيبة عسكرية على تأييد موقف الدبيبة بالإبقاء على الحكومة الحالية.

وكشف فركاش في تصريح أدلى به لـ ”إرم نيوز“ أن ”جلسة الاثنين، ستكون مخصصة للاستماع للمترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، وأعتقد أن التصويت على رئيس الوزراء الجديد لن يحدث بهذه الصورة السريعة وربما الأسبوع الذي بعده سيتم التصويت على رئيس الوزراء الجديد، وبالنسبة لجلسة الاثنين، ستخصص كذلك لدراسة ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق وإن كان عقيلة صالح سيمضي نحو تشكيل الحكومة دون توقيع الاتفاق مع مجلس الدولة… وسيكون هناك مزيد من الانقسام إذا تم تشكيل حكومة وتجاوز مجلس الدولة“.

ورجح المحلل السياسي الليبي أن تفادي أي انقسام في المرحلة المقبلة في بلاده يتوقف على مساع يبذلها نشطاء في مدينة مصراتة ذات الثقل العسكري القوي غربي ليبيا، مضيفا أنه تم اقتراح وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.

يشار إلى أن البرلمان الليبي قد أغلق مساء السبت باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة التي يعد باشاغا أحد أبرز المرشحين لتولي رئاستها بحسب ما قالت مصادر برلمانية مطلعة فضلت عدم الكشف عن هويتها لـ ”إرم نيوز“.

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لكن ما يقوم به البرلمان من تحركات لتشكيل حكومة جديدة قد يقوضه رفض الدبيبة تسليم السلطة، خاصة في ظل الدعم الذي تتلقاه حكومته من الغرب.