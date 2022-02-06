تونس.. قرار حل المجلس الأعلى يؤجج غضب القضاة و يعمق الانقسامات

يستعد الرئيس التونسي قيس سعيّد لإصدار مرسوم رئاسي ينص على حل المجلس الأعلى للقضاء في خطوة تنذر بتأجيج غضب القضاة، وتعميق الانقسام السياسي في البلاد، بعد أن سارع رئيس المجلس يوسف بوزاخر إلى رفض القرار.

وقال بوزاخر، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد لا يملك الشرعية الدستورية ولا القانونية لحل المجلس، الذي قال إنه سيستمر في إتمام عهدته إلى حين انتخاب مجلس جديد.

وأضاف، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، الأحد، ردًا على تصريحات سعيّد، التي قال فيها إن المجلس أصبح جزءًا من الماضي، أن ”المجلس لم يتم حله“، معتبرًا أن إطلاق سعيّد تصريحاته من مقر وزارة الداخلية فيه دلالة.

وأعلن سعيّد، في وقت متأخر من مساء السبت، حلَّ المجلس، قائلًا بحسب فيديو نشرته رئاسة الجمهورية عبر ”فيسبوك“ خلال زيارته إلى وزارة الداخلية: ”ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي”، مضيفًا: “هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناءً على الولاءات“.

ترسيخ للانقسام

وتزيد خطوة سعيّد المرتقبة من ترسيخ الانقسام الحاصل حول المسار الذي كان قد بدأه، في 25 يوليو/تموز، عندما جمّد أعمال البرلمان، وأقال الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي، وتولى السلطة بنفسه، حيث يرفض شق واسع من القضاة حل المجلس، فيما يدعو أنصار الرئيس التونسي وبعض الأحزاب الداعمة له إلى حله.

وقال القاضي عمر الوسلاتي إن ما قام به سعيّد مؤشر خطير بغض النظر عن الموقف من مجلس القضاء، لكن هذه المؤسسة الدستورية الوحيدة التي خرج بها دستور 2014 الذي رأى النور بعد توافق مجتمعي وسياسي حوله.

وأكد ”الوسلاتي“ في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ أن إعلان حل المجلس الأعلى للقضاء من داخل وزارة الداخلية نفسها هو مؤشر خطير، يؤكد أن هناك تصادمًا بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وهو ما لا يؤدي بالتونسيين إلى تكريس جمهورية بل تكريس سلطة الفرد الواحد، حيث تم الخروج عن الفصل 80 الذي ينص على تدابير استثنائية بسبب تردي الوضع، قائلًا: ”لقد تم الانقلاب على هذا الفصل بعد شهر إذ أصبح التوجه لضرب كل أسس الجمهورية ومقوماتها لتمهيد الطريق لقضاء المحاباة، والتبعية، والولاءات، والتعليمات“.

رفض حزبي

وأعلنت 3 أحزاب تونسية، الأحد، رفضها قرار الرئيس التونسي، ودعت القضاة التونسيين، والأحزاب الديمقراطية، والمنظمات المدنية، إلى التصدي لهذا القرار.

وأضافت الأحزاب، وهي: حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، و الحزب الجمهوري، وحزب التيار الديمقراطي، أن سعيّد ليس له أي آلية دستورية أو قانونية تمكنه من حل المجلس.

وأكدت هذه الأحزاب في بيان صادر عنها، الأحد، إثر اجتماع عقدته بصفة طارئة لمناقشة تصريحات رئيس الجمهورية، أن سعيّد لا يمتلك صلاحية حق حل المجلس الأعلى للقضاء.

واستنكرت الأحزاب ما اعتبرت أنه ”خطاب متشنج ما فتئ يعتمده سعيّد، وتحريضه مناصريه على مؤسسات الدولة في استنساخ لممارسات ما يسمى لجان حماية الثورة“.

وأعلنت رفضها لما وصفته بـ“توظيف ذكرى اغتيال المناضل اليساري شكري بلعيد، كما استغل قبلها الاحتجاجات المشروعة للمواطنات والمواطنين لتنفيذ مشروعه الشخصي، وتركيز حكم فردي خارج التاريخ، وبعيد عن الاستحقاقات الحقيقية للثورة في العدالة والكرامة ”، وفق ما جاء في البيان.

وأكدت الأحزاب أن استقلال السلطة القضائية يبقى شرطًا أساسًا لتحقيق العدالة، وضمان الديمقراطية، وطمأنة المستثمرين، ودعم جهود تمويل موازنة الدولة، مؤكدة أن الإصلاح الحقيقي للقضاء“ يكون بتحريره من مختلف الضغوط والولاءات، لا بإخضاعه لسلطة الشخص الواحد“ .

ترحيب بالقرار

ورغم ما لاقاه القرار من معارضة، إلا أن هناك أطرافًا سياسية رحبت بالقرار، وهي أطراف عارضت بشدة الأحزاب التي هيمنت على المشهد السياسي في تونس، بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وقال الناطق باسم حزب التيار الشعبي إنه من المهم أن يتخذ رئيس الجمهورية هذه الخطوة التي طالب بها التونسيون مرارًا مشددًا على أن المجلس كان حاجزًا رئيسًا أمام فتح عدة ملفات.

وأردف النابتي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن سعيّد قام بخطوة إيجابية بالاستجابة للمطالب الشعبية لحل المجلس الأعلى للقضاء، إذ إن هناك إجماعًا كبيرًا على أن هذا المجلس تحول إلى عقبة أمام المحاسبة، وهو الملف الذي تتوقف عليه كل المسارات التي تشهدها تونس.

وتتزامن خطوة سعيّد مع إحياء ذكرى اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد، ورغم مرور 9 سنوات على مقتله لا تزال الحقيقة غائبة وسط مطالبات بكشفها، وتحميل حركة النهضة المسؤولية.

وقال النابتي إنه بعد حل المجلس الأعلى للقضاء سيتم الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية، مشيرًا إلى وجود صراع إرادات في تونس بين من يريد تطهير البلاد من عناصر الفساد والإرهاب والإخوان، وبين إرادة إعادة المنظومة القديمة التي تمسك القضاء، وعطلت مسارًا بأكمله وفق قوله.

من جهته، قال المحامي حازم القصوري إن من يتباكى على المجلس الأعلى للقضاء قام بغض الطرف عن تغول النهضة واستقوائها بالقضاء خلال العشرية الماضية، وعدم فتح ملفات مهمة مثل الاغتيالات مشيرًا في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ إلى أن المجلس كرس المحاصصة بتدخل واضح من حركة النهضة التي سيطرت على القضاء بعد تولي وزيرها نورالدين البحيري وزارة العدل.

وأوضح أن سعيّد لجأ لهذا الخيار الصائب، والذي يمهد لإقامة العدالة، وقضاء حر لا يخدم أجندات حزبية، بعد أن فشل الأحرار بتنقية القضاء من التدخلات والمحاصصة لفتح الملفات المهمة مثل الاغتيالات التي عرفتها العشرية التي وصفها بالسوداء، وبعض الممارسات التي فيها خرق للقوانين، مثل تصريحات لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي أصبح يعطي مجرد تفويض للتقدم بشكاوى عكس بقية التونسيين، وذلك بعد نجاحهم في اختراق القضاء والمحاماة أيضًا، وفق قوله.