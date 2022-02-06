البابا يعلق على مأساة الطفل ريان: "شكرا للشعب المغربي"

عبر البابا فرانسيس، يوم الأحد، عن ”تأثره“ بواقعة الطفل ريان، معربا عن شكره للشعب المغربي لتضامنه من أجل إنقاذ الطفل الذي علق داخل بئر عميق لمدة 5 أيام.

وقال البابا في كلمته أمام ميدان القديس بطرس بالفاتيكان: ”كان من الجميل أن نرى شعب المغرب برمته وهو يتماسك مع بعضه البعض لإنقاذ الطفل ريان“.

ولا تزال وفاة الطفل ريان ذي الخمس سنوات، الذي شغلت محنته وعملية إنقاذه العالم، تثير ردود فعل كثيرة، منذ إعلان الديوان الملكي المغربي خبر وفاته.

كما تلقى المغرب، التعازي من كبار رؤساء ومسؤولين حول العالم، منهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب.

وقد نعى بدوره الطفل ريان، يوم الأحد، وتقدم بخالص العزاء والمواساة لوالديه، ولملك وحكومة وشعب المملكة المغربية.

وكان الطفل البالغ خمسة أعوام قد سقط الثلاثاء في بئر بجانب بيت العائلة في قرية إغران قرب مدينة شفشاون (شمالا) في حادث عرضي، وفق ما أوردت وسائل الإعلام المحلية، ومنذ الأربعاء أثارت مأساته اهتماما وتعاطفا على نطاق واسع في المغرب وفي العالم العربي وخارجه.

وظلت الآمال قائمة لإخراجه حيا لكنها تضاءلت مع مرور الوقت، حيث باشرت فرق الإنقاذ منذ الأربعاء عملية معقدة للوصول إليه واجهتها عدة صعوبات، بحسب ما أوضحت السلطات المحلية طيلة الأيام الماضية.

كما ظل والداه متمسكين بالأمل في ملاقاته حيا بحسب ما نقلت عنهما وسائل إعلام محلية الجمعة، وقد شوهدا قبيل إخراجه بلحظات عند مدخل النفق، حيث بدا الأب منهارا يرتدي جلبابا صوفيا من الطراز المغربي التقليدي، بينما ظهرت الأم أكثر ثباتا، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وقد رافقا معا جثمان ريان في سيارة الإسعاف التي نقلته إلى ”مستودع الأموات“.

وقال الملك إنه ”أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه“.