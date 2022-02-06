أطراف الانتخابات الليبية يطالبون ويليامز بتحديد موعد جديد لإجرائها

طالب ملتقى أطراف العملية الانتخابية الذي انعقد يوم الأحد في العاصمة الليبية طرابلس، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز والبعثة الأممية، بتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات المؤجلة.

وأكد الملتقى الذي يضم عددا من المترشحين للانتخابات الرئاسية، ومسؤولي المفوضية العليا للانتخابات وأعضاء ملتقى الحوار السياسي والبعثة الأممية، وكتل دوائر المترشحين للانتخابات البرلمانية، على أن ”لا يتعدى الموعد الجديد لإجراء الانتخابات شهر آذار/ مارس المقبل“.

وحث المجتمعون على ”ضرورة التزام كافة مؤسسات الدولة بخريطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي“.

وطالبوا المفوضية العليا للانتخابات، بـ“ضرورة الوفاء بالتزاماتها وفقا للبند السادس من المادة الرابعة من خريطة الطريق“.

ودعا الملتقى ”المجلس الأعلى للقضاء ولجنة الحوار السياسي وهيئة الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه إرادة الليبيين“.

وتمسك المجتمعون، بـ“إضافة ملحق لخريطة الطريق يتضمن المدد الزمنية بما فيها الموعد الأقصى لإعلان نتائجها واستلام السلطات المنتخبة لمهامها، إضافة إلى القواعد العامة المعالجة للتشريعات الانتخابية“.

وتعهدوا بـ“احترام خطوات العملية الانتخابية، والاعتراف بنتائجها لتحقيق الاستقرار في البلاد“.

من جهة أخرى، بدأت في العاصمة الليبية طرابلس عصر يوم الأحد، الجلسة التشاورية المغلقة لأعضاء مجلس النواب في مجمع قاعات ”ريكسوس“ مقر انعقاد جلسات النواب بـ طرابلس، بحضور قرابة 41 عضوا، لمناقشة مسألة تغيير الحكومة، والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية.

ويعتزم مجلس النواب في جلسته التي ستعقد يوم غد الإثنين، اختيار رئيس جديد للحكومة بدلاً من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وقال النائب عمارة شنبارو، أحد النواب المجتمعين في طرابلس، في تصريحات صحفية إن ”هناك اعتراضا كبيرا من النواب على سير الرئاسة في تغيير الحكومة دون التصويت على خريطة الطريق المقدمة من اللجنة“، مشيراً إلى أن النواب المجتمعين بـطـرابـلـس يطالبون رئاسة النواب بالالتزام باللائحة الداخلية.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، اليوم الأحد، إلى التوافق على خريطة طريق واضحة في جلسة البرلمان، يوم غد الإثنين، والاهتمام بالمسار الدستوري قبل المسار التنفيذي.

وقال المشري خلال مؤتمر صحفي، إنّ ”المجلس الأعلى للدولة وجد تجاوبا من مجلس النواب وبدأ مساعي لإعادة الثقة بين المجلسين بعد أن كانت مفقودة تماما“.

وأشار إلى أنّ المغرب رتّب لقاءات غير رسمية وغير علنية؛ ”لأننا كنا نهدف إلى أن نصل إلى مقترحات حلول قبل الكشف عنها للإعلام“.