مصادر برلمانية: باشاغا أقوى المرشحين لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة

أغلق مجلس النواب الليبي، مساء اليوم، باب الترشح لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة، في حين أفادت مصادر برلمانية بأن فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني، سيكون مرشحا قويا لتولي رئاسة الحكومة الجديدة.

وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، إن باشاغا، الذي قدم ترشحه رفقة نائب رئيس حكومة الوفاق السابقة أحمد معيتيق، يحظى بتأييد واسع داخل البرلمان، موضحة أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يبدو أنه تحرك لإرباك الأمور ومنع عقد البرلمان جلسة الاثنين، والتي من المقرر أن يتم فيها اختيار رئيس الحكومة الجديد.

وتتعزز هذه الفرضية مع دعوة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري نواب العاصمة طرابلس إلى اجتماع الاثنين، ما يهدد بعدم اكتمال النصاب في الجلسة المقررة في طبرق.

واتهم بعض النواب في البرلمان الليبي النويري بأنه يسعى إلى تعميق حالة الانقسام داخل المجلس الذي يعد في حالة انعقاد دائم، إذ قال النائب عبد المنعم العرفي إن النائب الأول فوزي النويري ليس من صلاحياته الدعوة إلى عقد جلسات في طرابلس أو غيرها.

وكان عضو البرلمان جبريل أوحيدة قد قال، في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية، إن باشاغا لديه فرصة قوية لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وإنه قادر على السيطرة على العاصمة والتصدي لهيمنة الميليشيات والمؤسسات المختطفة في ليبيا، على غرار المصرف المركزي.

وكان باشاغا، وهو ينحدر من مصراتة ومعروف عنه عداؤه الشديد للميليشيات المتمركزة في طرابلس، قد تحرك بقوة خلال الفترة الماضية خاصة حين أقدم على خطوة لقائه بقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر في بنغازي، رفقة معيتيق ومرشحين آخرين للرئاسة، وألقى عقب ذلك الاجتماع كلمة لليبيين.

لكن مراقبين محليين يرون أن العملية برمتها مهددة، لا سيما أن الدبيبة يرفض تسليم السلطة، والمجتمع الدولي يدفع بقوة نحو بقائه.

وقال المحلل السياسي عز الدين عقيل إن ما يحدث بشأن تشكيل الحكومة لا جدوى منه، مشيرا إلى أن بلاده أصبحت فعليا تحت الوصاية الدولية، وأن البرلمان حاول لسنوات تغيير فايز السراج ولم يقدر، رغم كونه كان يتمتع بدعم دولي أقل من الدبيبة، وأيضا حاول تغيير الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ولم يفلح أيضا، وفق قوله.

وأضاف عقيل، في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، أن الدول المهيمنة على ليبيا ترفض قطعيا أن يطاح بالدبيبة، وذلك ما عكسته تصريحات المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز من القاهرة، بدعوتها إلى التركيز على تحديد آجال للانتخابات.

ورفض الدبيبة أن يسلم السلطة متهما رئيس البرلمان بالقيام بما وصفها بالمحاولة اليائسة لإعادة الانقسام إلى ليبيا، مشيرا إلى أن الاتفاق السياسي حدد طبيعة العلاقة بين الهيئات والمؤسسات الليبية، مؤكدا استمرار عمل حكومته.

من جهتها، ترفض المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة تغيير حكومة الدبيبة، ما يزيد من العقبات في طريق البرلمان لتشكيل حكومة جديدة، بعد تعثر الانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها، وفقا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي في جنيف، في 24 كانون الثاني/ديسمبر الماضي.

وفي افتتاح الجلسة الماضية، قال عقيلة صالح إن ”نظر البرلمان في ملفات ترشيح رئيس الوزراء الجديد سيكون في الجلسة المقبلة“.

ودعا صالح مقرر المجلس إلى استلام ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة، والتأكد من توافر الشروط، وإبلاغ لجنة خريطة الطريق التابعة للمجلس للتواصل مع المجلس الأعلى للدولة.