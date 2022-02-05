تونس.. حركة النهضة تهدد بتصعيد المواجهة في الشارع

هددت حركة النهضة الإسلامية اليوم السبت، بتصعيد المواجهة في الشارع ضد السلطات التونسية، ما يثير تساؤلات عن قدرتها على ذلك وتداعياته على المسار السياسي الانتقالي الذي تشهده تونس منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطة بنفسه بعد 25 يوليو/ تموز الماضي.

وقال القيادي بالحركة العجمي الوريمي، إن ”الكلمة قد تكون للشارع إذا لم تكن للشرعية“، في إشارة ضمنية إلى سعيد.

وشدد الوريمي، في تدوينة عبر صفحته على ”فيسبوك“، على ضرورة تجنب انقسام الشارع، ما يشي بأن النهضة التي فشلت في السابق في حشد الشارع ضد الرئيس التونسي تستعد للتصعيد، وفق مراقبين.

وأضاف الوريمي أن ”يوم 6 فبراير/ شباط (يوم اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد)، بدأت سردية جديدة قلصت جغرافية الوطن ولوثت تاريخ البلد وشوهت نضال الأحرار وفتحت الباب لفتنة غير مسبوقة اختلط فيها الدفاع بالخداع والوفاء بالخيانة والوطنية بالجريمة وصار القاتل يصرخ في ضحاياه أنتم القتلة وصار الشهيد ملكية حصرية لكن خانوه وخذلوه وانتزع من شعبه وصار دمه قميص فتنة وغنيمة للسماسرة“.

وجاء تعليق الوريمي، إثر تأجيل حركة النهضة لمظاهرة كانت قد دعت لتنفيذها الأحد، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى اغتيال بلعيد، حيث أثارت دعوتها للتظاهر في هذه الذكرى جدلا.

ورأى سياسيون تونسيون، أن الدعوات للاحتجاج والاحتجاج المضاد من شأنها تقسيم الشارع بما له من تداعيات على الاستقرار في البلاد.

وقال النائب في البرلمان التونسي حاتم المليكي، إن ”النهضة عادت إلى خطاب توتير الأجواء من خلال التلويح بعودة البرلمان بقوة وبالنزول للشارع، ما يؤكد عودتها إلى المربع القديم من خلال رفض مسار 25 يوليو/ تموز لكن دون منطق بناء من خلال طرح حلول والإقرار بوجود أزمة“.

وأضاف المليكي في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أن ”النهضة عادت إلى حالة الإنكار واعتبار نفسها ضحية وتسوق لنفسها على أساس أنها تدافع عن الديمقراطية، ولكن الواقع أن تونس تعيش صراعا مدمرا على الحكم بين الطرفين، وهذه التهديدات بالنزول للشارع من قبل هؤلاء ستكون لها عواقب وخيمة على البلاد“.

لكن معارضي سعيد، يؤكدون أنهم سيصعدون الاحتجاجات من أجل العودة إلى المسار الديمقراطي وفق قولهم، من دون أن يحددوا جدولا زمنيا واضحا لتحركاتهم المرتقبة.

وقال القيادي السابق في حركة النهضة سمير ديلو، إنه ”سيتم اللجوء لأي تحرك مدني سلمي في إطار القانون باعتبار أن الوضع الراهن غير مقبول“.

وأضاف ديلو في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أنه يساند أية تحركات في هذا الإطار.

ولفت إلى أنه ليس من مؤيدي العودة إلى ما قبل 25 يوليو/ تموز، لكنه مع العودة إلى المسار الديمقراطي من خلال مسار تشاركي وفي إطار حوار دون اللجوء لخيارات فردية من شأنها أن تفاقم الأزمة.