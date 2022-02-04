تونس.. "النهضة" تؤجل تظاهرة تتزامن مع ذكرى اغتيال شكري بلعيد بعد موجة غضب

أعلنت حركة النهضة الإسلامية في تونس، الجمعة، تأجيل نزولها للشارع، وذلك بعد أن أثار قرارها التظاهر تزامنا مع ذكرى اغتيال المعارض اليساري الراحل شكري بلعيد موجة غضب واسعة.

وقالت حركة النهضة، في بيان لها، إن الوقفة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنفيذها يوم الأحد 6 من الشهر الحالي، تم تأجيلها إلى غاية الأحد التالي بشارع الحبيب بورقيبة، في قلب العاصمة التونسية.

وبررت حركة النهضة، في البيان الذي نشرته على ”فيسبوك“، قرار التأجيل بما “ أثارته هذه الدعوة من سجال يتعلق بتزامنها مع وقفة دعت إليها مجموعة من الأحزاب والمنظمات لإحياء ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد“.

وأضافت الحركة: ”نرفض كل استغلال لهذا التزامن لإحياء استقطابات مغلوطة تستفيد منها سلطة الانقلاب، ومن منطلق قناعتها أن الشارع الديمقراطي ليس في مواجهة مع أي طرف آخر غير الانقلاب على الدستور والديمقراطية“.

كما دعت حركة النهضة من وصفتهم بـ“ أنصار ومناضلي الشارع الديمقراطي المناهض للانقلاب“ إلى البقاء في وضعية استعداد وتأهب لإقامة هذه الوقفة خلال الأسبوع القادم.

واعتبرت الحركة أن ”قضية شهداء المسار الديمقراطي هي قضية الديمقراطيين وأنصار الثورة بالأساس“.

وأردفت الحركة أن هذا التأجيل جاء من منطلق ”المسؤولية السياسية والعمل على المحافظة على الوحدة الوطنية، واحتراما لعدد من المنظمات الوطنية والجمعيات الذين يشاركون في وقفة الذكرى يوم الأحد“.

وكانت حركة النهضة قد أعلنت، في بيان لها الأربعاء الماضي، عزمها تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الأحد في شارع الحبيب بورقيبة؛ ”تضامنا مع القيادي في الحركة نور الدين البحيري؛ وتضامنا مع كل المحتجزين قسرا؛ ورفضا للانتهاكات التي طالت الحقوق والحريات منذ الانقلاب على الدستور“.

وأثارت دعوة حركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس إلى التظاهر يوم 6 شباط/ فبراير الحالي، التي تتوافق مع ذكرى اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد، جدلا واسعا وانتقادات من نشطاء سياسيين وجامعيين، سيما أنّ الحركة تواجه اتهامات بتدبير هذا الاغتيال.