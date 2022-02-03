بعد إثارة الجدل.. فرنسا توضح دوافع "الزيارة السرية" لرئيس "نادي باريس" إلى تونس‎‎

أوضحت الإدارة العامة للخزانة الفرنسية اليوم الخميس أن زيارة مديرها العام ورئيس ”نادي باريس“، كانت في إطار دعم الإصلاحات الاقتصادية في تونس، ضمن برنامج مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، بعد الجدل الواسع الذي أثارته الزيارة والمخاوف من انضمام تونس إلى ”نادي باريس“ الذي يضم الدول العاجزة عن تسديد ديونها.

وكشفت الإدارة العامة للخزانة الفرنسية في بيان نشرته وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية على موقعها الرسمي عن ظروف وفحوى الزيارة التي أداها مديرها العام إيمانويل مولان ورئيس نادي باريس إلى تونس يوم 31 يناير / كانون الثاني الماضي مؤكدة أنها جاءت ”بدعوة من السلطات التونسية وتناولت القضايا الاقتصادية والمالية ودعم فرنسا الإصلاحات التي تعتزم تونس القيام بها في إطار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي“ .

وأضاف البيان: ”سافر إيمانويل مولان، المدير العام للخزينة، إلى تونس يوم 31 يناير / كانون الثاني بدعوة من السلطات التونسية وكانت برفقته ماغالي سيسانا رئيسة قسم الشؤون الثنائية وتدويل الشركات بالخزينة“ موضحا أن ”هذه الزيارة تأتي في إطار الاتصالات المنتظمة بين فرنسا وتونس“.

وأشار البيان إلى أن النقاشات بين مولان والجانب التونسي ”تركزت بشكل حصري على القضايا الاقتصادية والمالية وعلى دعم فرنسا الإصلاحات التي تعتزم تونس القيام بها“.

وقد أثارت زيارة رئيس الخزانة الفرنسية ورئيس نادي باريس، إيمانويل مولان، جدلا واسعا في تونس، ومخاوف من دخول البلاد ”لنادي باريس“ بسبب ما قيل عن عجزها عن تسديد ديونها.

ونشر موقع ”أفريك أنتليجينس“، خبرا مفاده أن إيمانويل مولان، أدى زيارة سرية إلى تونس.

وأكد الموقع أنه تم استقبال المسؤول الفرنسي من قبل محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، ووزيرة المالية سهام البوغديري، في ”لقاءات سرية“، مشيرا إلى أنه ”ناقش مع مسؤولين تونسيين الإصلاحات التي يجب على تونس القيام بها للتوصل لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي“.

وبحسب نفس المصدر فإن الزيارة كانت مبرمجة لشهر ديسمبر / كانون الأول الماضي وأنه تم تأجيلها بطلب من تونس، مذكرا بأن الزيارة تأتي إثر المكالمة الهاتفية التي كانت قد جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقيس سعيد يوم 22 يناير / كانون الثاني الماضي.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن زيارة مولان إلى تونس تدل على قرب دخول تونس لنادي باريس، وهو مجموعة غير رسمية مكونة من مسؤولين ماليين ممولين من 20 دولة تعد من أكبر الاقتصادات في العالم، تقدم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون للدول المديونة بدلا من إعلان إفلاسها.