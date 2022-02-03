تونس.. دعوة "النهضة" للتظاهر تزامنا مع ذكرى اغتيال شكري بلعيد تثير جدلا واسعا

أثارت دعوة حركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس إلى التظاهر يوم 6 شباط/ فبراير الحالي، التي تتوافق مع ذكرى اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد، جدلا واسعا وانتقادات من نشطاء سياسيين وجامعيين، سيما أنّ الحركة تواجه اتهامات بتدبير هذا الاغتيال.

وقد أعلنت حركة النهضة، في بيان لها يوم الأربعاء، عزمها تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الأحد في شارع الحبيب بورقيبة؛ وذلك ”تضامنا مع القيادي في الحركة نور الدين البحيري، وتضامنا مع كل المحتجزين قسرا، ورفضا للانتهاكات التي طالت الحقوق والحريات منذ الانقلاب على الدستور“، وفق قولها.

ويأتي تحرك ”النهضة“ المرتقب تزامنا مع تنظيم أحزاب وجمعيات ومنظمات وقفة احتجاجية في ساحة حقوق الإنسان وسط العاصمة التونسية، لإحياء الذكرى التاسعة لاغتيال شكري بلعيد والمطالبة بمحاسبة الجناة.

واعتبر نشطاء ومتابعون أنّ دعوة الحركة الإسلامية للتظاهر تزامنا مع إحياء ذكرى اغتيال بلعيد تحمل استفزازا وتعبّر عن ”وقاحة“ من جانب الحركة، وفق قولهم، سيما أنّ هيئة الدفاع عن شكري بلعيد تتهم بصفة رسمية الجهاز السري للحركة باغتيال بلعيد، وأيضا السياسي والنائب الأسبق محمد البراهمي.

ونشر نشطاء تدوينات عبّرت عن استيائهم وتنديدهم بما اعتبروه ”وقاحة“ من الحركة، ووصف الأستاذ الجامعي عبيد خليفي دعوة ”النهضة“ إلى التظاهر بأنها ”قلة حياء“، معتبرا أنّ الحركة ”تريد تلويث ذكرى الشهيد شكري بالدعوة إلى التظاهر من أجل نور الدين البحيري“.

وعلّق الكاتب والمفكر والجامعي عبد الجليل بوقرة قائلا: ”للتشويش على إحياء ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد، الغنوشي يدعو أنصاره وأزلامه إلى التظاهر بتعلة المطالبة بالإفراج عن البحيري الذي تحوم حوله شبهات طمس ملف الاغتيالات، ولكن الغنوشي ينسى دائما ذلك المثل الرائع: ”يا قاتل الروح وين تروح“، وفق تعبيره.

بدوره، استنكر محرز الحيدري إصرار حركة النهضة على الخروج للشارع تزامنا مع ذكرى اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد.

وكتب الحيدري في تدوينة له أن ”النهضة تدعو إلى النزول للشارع يوم 6 فبراير، ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد. تنزل إلى الشارع لرفع أي شعارات وهي التي اغتالته ؟ هل نزلت للشارع في الأعوام الماضية؟ هل نددت بالجريمة يوما ما؟ كذب مفضوح كالعادة، وهل تحسن النهضة شيئا غير الكذب“.

ونشرت الناشطة الحقوقية والفنانة المسرحية ليلى طوبال، عبر حسابها على ”فيسبوك“ قائلة، إنه “بعد جنازة شكري بلعيد التي شارك فيها مليون ونصف المليون تونسية وتونسي شيّعوه بالدموع والقهر والورد، نادوا إلى ”مليونية“ بعد يومين حضر فيها بعض المئات في شارع بورڤيبة، واليوم وبكل ”صحّة رقعة“ (وقاحة) النهضة تدعو للتظاهر يوم 6 فبراير“.

وذهب القيادي السابق في حركة النهضة عماد الحمامي إلى دعوة وزارة الداخلية إلى منع مظاهرات النهضة، وبقية الأحزاب يوم الأحد القادم.

وقال الحمامي، في تصريح لإذاعة ”ديوان أف أم“ المحلية، إن الوضع الصحي لا يسمح بالاحتجاجات.. كلامي موجّه لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين… عليهما تطبيق القانون“، وفق تعبيره.

من جانبه، دعا حزب التحالف من أجل تونس، في بيان له اليوم الخميس، مختلف الأطراف الداعية للخروج في تظاهرة شعبية يوم الأحد القادم، إلى إعلان تأجيلها إلى موعد لاحق؛ ”احتراما للإجراءات الصحية ولتدابير الحظر، والتزاما بالقانون وانسجاما مع المبادئ“.

وتواجه حركة ”النهضة“ اتهامات من نشطاء وسياسيين محسوبين على التيارات القومية واليسارية بتدبير اغتيال رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد، في 6 شباط/ فبراير 2013، ويحمّل هؤلاء الحركة الإسلامية المسؤولية السياسية والتنفيذية للاغتيال، باعتبارها كانت الطرف الحاكم، وتورط ”الجهاز السري“ التابع لها في التحريض على العنف وتدبير الاغتيال، وفق قولهم.