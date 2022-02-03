الحكومة المغربية تحيل أول اتفاقية مع إسرائيل إلى البرلمان للمصادقة

أحالت الحكومة المغربية إلى البرلمان، الأربعاء، أول اتفاقية مع إسرائيل قصد المصادقة عليها لتدخل حيز التنفيذ.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون يحمل رقم 74.21 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل، الموقع بالعاصمة الرباط في 11 آب/ أغسطس 2021.

وحيال ذلك، نشر الموقع الرسمي لبرلمان المملكة نص مشروع القانون، مشددا على أنه تمت إحالته على ”لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج“ بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، يوم الأربعاء.

وتهدف هذه الاتفاقية بالأساس إلى النهوض بنظام للطيران الدولي قائم على مبدأ المنافسة بين شركات الطيران، وإقامة شبكة نقل جوي قادرة على توفير خدمات تستجيب لحاجيات العموم في ما يخص خدمات السفر والشحن بأسعار تنافسية وخدمات في الأسواق المفتوحة.

ومما جاء في الاتفاقية أن الرباط وتل أبيب ترغبان في ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي.

وبيّنت الاتفاقية حقوق النقل الجوي بين المغرب وإسرائيل، ورخص التشغيل، وظروف سحب أو إلغاء أو تعليق أو حد رخص التشغيل لمؤسسة النقل الجوي المعنية، وكيفية تحقيق المنافسة العادلة، وتشغيل الخدمات الجوية، وكذا الرسوم الجمركية والضرائب والتعريفات، والسلامة الجوية وأيضا المعلومات الواجب تقديمها والأنشطة التجارية المرتبطة بالنقل الجوي وغيرها من البنود.

وانطلقت رحلات تجارية مباشرة بين المغرب وإسرائيل ابتداء من 25 تموز/ يوليو 2021، بعدما ظل السياح الإسرائيليون ومعظمهم من أصول مغربية يزورون المغرب عبر رحلات جوية غير مباشرة.

ويراهن المغرب على الإسرائيليين من أصول مغربية، الذين يُقدّر عددهم بنحو مليون إسرائيلي، لتعزيز قطاع السياحة، ويطمح إلى استقطاب 200 ألف زائر إسرائيلي خلال العام 2022.

ويضم المغرب أكبر جالية يهودية في شمال أفريقيا، تبلغ نحو ثلاثة آلاف شخص.

وكان المغرب قد أعاد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد اتفاق ثلاثي مغربي إسرائيلي أمريكي، في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2020، أعادت بموجبه الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة ”البوليساريو“.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء، في 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة ”البوليساريو“ إلى نزاع مسلح، توقف في 1991 بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيًا كحل تحت سيادتها، بينما تطالب ”البوليساريو“ بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.