"النهضة" التونسية تطالب بالإفراج عن البحيري.. وتحشد أنصارها للتظاهر

دعت حركة النهضة الإسلامية، يوم الأربعاء، أنصارها، إلى التظاهر يوم 6 شباط/ فبراير الجاري، للاحتجاج على وضع الوزير السابق والقيادي في النهضة نور الدين البحيري، قيد الإقامة الجبرية.

وتحشد حركة النهضة، أنصارها، لتنفيذ تحرك احتجاجي يوم الأحد المقبل، في شارع الحبيب بورقيبة (الشارع الرئيس بالعاصمة تونس)، للتضامن مع كل من اعتبرت أنهم ”محتجزون قسريا“، ورفضا لـ“الانتهاكات التي طالت الحقوق والحريات منذ الانقلاب على الدستور“، وفق بيان صادر عن الحركة يوم الأربعاء.

وجددت الحركة مطالبتها بـ“الإفراج الفوري عن البحيري“، محملة ”مسؤولية سلامته لرئيس الدولة قيس سعيد ولوزير الداخلية توفيق شرف الدين“، مستنكرة ما وصفته بـ“الإصرار على التنكيل به، وتعريض حياته للخطر“.

ودخل نور الدين البحيري في اضراب عن الطعام منذ اعتقاله يوم 31 ديسمبر 2021 ووضعه قيد الإقامة الجبرية للتحقيق معه في عدد من القضايا.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، تعهد مؤخرا بمحاسبة ”كل من أجرم في حق الشعب التونسي“، مؤكدا أنه ”لا أحد فوق الدولة“، وذلك ردا على مطالب بإطلاق سراح نورالدين البحيري.

وقال قيس سعيد، خلال لقاء مع عميد المحامين بثه التلفزيون الرسمي التونسي، إنه ”لا مجال للمس بالمحامين والقضاة الشرفاء“.

وشدد الرئيس التونسي على ”تمسكه بتطبيق القانون على الجميع“.

ورفعت هيئة الدفاع عن البحيري دعوى قضائية ضد الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، متهمة إياهما بـ“اختطاف“ البحيري.

واعتبرت الهيئة أن قرار الوضع تحت الإقامة الجبرية ”جاء لتصحيح عملية الاختطاف واقتياد البحيري إلى جهة غير معلومة“.

وقال عضو هيئة الدفاع عبد الرزاق الكيلاني إن ”نور الدين البحيري يعتبر اليوم قانونيا في حالة اختفاء قسري“، معتبرا أن ما حصل ”جناية يعاقب عليها القانون الجنائي، وهي من أخطر الجرائم“، وفق تعبيره.

وأكد أنه تقدم بدعوى قضائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ”وذلك لتتبع كل من كان مسؤولا عن ارتكاب هذه الجناية“، بحسب قوله.

واستنكر الكيلاني ما اعتبره ”عدم احترام الحصانة التي يتمتع بها البحيري“، باعتباره محاميا ونائبا في البرلمان المعلقة أعماله.

وبين أن ”التحديد القانوني لوضع البحيري لم يقع إلى الآن، وكافة الجهات التي يمكن استفسارها عن وضعه أكدت عند الاتصال بها عدم علمها بما حصل“.