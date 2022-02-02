المغرب العربي

وزيرة المالية التونسية: الدولة لا تواجه خطر الإفلاس
تاريخ النشر: 02 فبراير 2022 20:19 GMT
تاريخ التحديث: 02 فبراير 2022 20:30 GMT

وزيرة المالية التونسية: الدولة لا تواجه خطر الإفلاس

قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، اليوم الأربعاء، إن الدولة ليست مهددة بالإفلاس، وتسدد قروضها للمقرضين. وأبلغت البوغديري التلفزيون الرسمي:" هناك كثير

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المصدر: رويترز

قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، اليوم الأربعاء، إن الدولة ليست مهددة بالإفلاس، وتسدد قروضها للمقرضين.

وأبلغت البوغديري التلفزيون الرسمي:“ هناك كثير من المبالغات.. تونس ليست مهددة بالإفلاس، وهي تدفع قروضها للدائنين، وملتزمة بدفع ديونها في الآجال“.

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