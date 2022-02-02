تاريخ النشر:
02 فبراير 2022 20:19 GMT
تاريخ التحديث: 02 فبراير 2022 20:30 GMT
وزيرة المالية التونسية: الدولة لا تواجه خطر الإفلاس
قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، اليوم الأربعاء، إن الدولة ليست مهددة بالإفلاس، وتسدد قروضها للمقرضين. وأبلغت البوغديري التلفزيون الرسمي:" هناك كثير
قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، اليوم الأربعاء، إن الدولة ليست مهددة بالإفلاس، وتسدد قروضها للمقرضين.
وأبلغت البوغديري التلفزيون الرسمي:“ هناك كثير من المبالغات.. تونس ليست مهددة بالإفلاس، وهي تدفع قروضها للدائنين، وملتزمة بدفع ديونها في الآجال“.