وزيرة المالية التونسية: الدولة لا تواجه خطر الإفلاس

قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، اليوم الأربعاء، إن الدولة ليست مهددة بالإفلاس، وتسدد قروضها للمقرضين.

وأبلغت البوغديري التلفزيون الرسمي:“ هناك كثير من المبالغات.. تونس ليست مهددة بالإفلاس، وهي تدفع قروضها للدائنين، وملتزمة بدفع ديونها في الآجال“.