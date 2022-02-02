"النهضة" تسعى إلى مقاضاة سياسي تونسي بتهمة "التحريض على قتل أعضائها"

أعلنت حركة النهضة الإسلامية، اليوم الأربعاء،أنها قررت ملاحقة الناشط السياسي و القيادي السابق بحزب ”نداء تونس“، عبد العزيز المزوغي قضائيًا، بتهمة التحريض على استعمال السلاح، والعنف، والتحريض على القتل، ضد أعضاء الحركة.

وقالت الحركة في بيان لها، إنها تحمّل ”المزوغي“ المسؤولية الجزائية الكاملة عما قد يصيب قيادات الحزب وأنصارها من أعمال عنف نتيجة ما اعتبرته الحركة ”تحريضًا على التقاتل بين التونسيين“.

كما استنكرت حركة النهضة ما أسمته ”صمت هيئة الاتصال السمعي والبصري على كل خطابات العنف والكراهية، والتحريض ضد الحزب وقياداته وأنصاره في عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، متهمة إياها بالتقاعس عن أداء دورها الرقابي الدستوري، ودعتها إلى التصدي إلى ما أسماه البيان بخطابات الكراهية.

كما عبّرت الحركة عن امتنانها لكل من ساندها، وكل من عبّر عن رفضه لخطابات العنف والكراهية، وكل من دافع عن حق التونسيين في العيش المشترك، ورفض ما وصفتها بـ“الحملة الممنهجة“ ضد التيار الإسلامي من بعض من أسمتهم ”الإقصائيين المستثمرين في الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد.“

ويأتي بيان النهضة التونسية، عقب تصريح عبد العزيز المزوغي في إذاعة ”شمس أف أم“، دعا فيه رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأنصاره لحمل السلاح لطرد الإسلام السياسي من المشهد التونسي، وحض على ”النضال لتحقيق ذلك حتى بالرصاص“، بحسب تعبيره.

وأثار التصريح جدلًا غير مسبوق، على مواقع التواصل الاجتماعي لما تضمنته بحسب متابعين، من تحريض على الكراهية، والقتل، وتهديد السلم الاجتماعي، وفق نشطاء.

وجاء تصريح المزوغي، في سياق الحديث عن أزمة صرف الأجور، ولجوء الدولة إلى الاقتراض من الجزائر، والبريد التونسي لتوفير الأجور، حيث علق قائلًا ”إنه مستعد للتضحية بأجره في سبيل التخلّص من الإسلاميين“، في إشارة لحركة النهضة.

وقال المزوغي: ”أنا مستعد للتضحية، والتنازل عن أجرتي لمدة 10 أشهر، مقابل أن يريحونا من الإسلام السياسي“، وفق قوله.

وتابع قائلًا:“علينا أن نناضل قليلًا، وأنا مستعد للنضال بالمال أو السلاح أو أي شيء ممكن مقابل التخلص من الإسلاميين“، بحسب قوله.

ويعتبر الناشط السياسي اليساري عبد العزيز المزوغي من أنصار رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ومن مساندي قرارات، 25 تموز/ يوليو الماضي، التي نصت على تجميد البرلمان الذي تملك فيه حركة النهضة غالبية المقاعد.

كما عرف ”المزوغي“ أيضًا بمعارضته الشديدة لحركات الإسلام السياسي، ومواقفه الراديكالية تجاه وجود الأحزاب ذات الخلفية الدينية في المشهد السياسي التونسي.