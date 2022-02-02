باشاغا وعميش أول مرشحين لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة

تقدم المرشحان الرئاسيان الليبيان فتحي باشاغا ومروان عميش، اليوم الأربعاء، بملفيْ ترشحهما لرئاسة الحكومة المقبلة في ليبيا، التي ستحل محل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال مقرر مجلس النواب صالح قلمة، في تصريح له، أن البرلمان تسلم حتى الآن ملفي مترشحين لرئاسة الحكومة، وهما فتحي باشاغا ومروان عميش.

وأضاف أن مجلس النواب كلف مكتب المقرر باستقبال ملفات المترشحين، وهو ما تم وفق الشروط التي وضعها المجلس.

ويتحدر فتحي باشاغا من مدينة مصراتة، وسبق أن شغل منصب وزير داخلية حكومة الوفاق السابقة، في حين يتحدر المرشح عميش من مدينة سرت.

وقال المرشح عميش في تصريح له إنه يتطلع إلى تشكيل حكومة شبابية وليس حكومة محاصصة.

وسبق أن أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن حكومة الدبيبة انتهت ولايتها مع حلول موعد الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولا يجوز أن تستمر.

وقال إن ”حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة انتهت ولايتها ولا بد من إعادة تشكيلها“، مطالباً الأجهزة الرقابية ”بوقف الصرف لها دون التنسيق مع لجنة المالية في البرلمان“.

وطالب صالح النائب العام الصديق الصور بالتحقيق فيما صرفته الحكومة، خصوصاً في بندي التنمية والطوارئ، والمخالفات في المناقلة بين بند وآخر دون موافقة البرلمان، وإساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح.

وأكد في الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي أن البرلمان سيختار رئيسا جديدا للحكومة في جلسته المزمع عقدها يوم الثامن من فبراير/شباط القادم.

ووجه عقيلة صالح مقرر المجلس إلى القيام باستلام ملفات المترشحين لرئاسة مجلس الوزراء، وفحصها للتأكد من توافر الشروط المطلوبة، ثم إخطار لجنة خارطة الطريق بذلك للتشاور مع مجلس الدولة.

في المقابل، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تعقيباً على تصريحات صالح، إن ما يقوم به رئيس مجلس النواب يعتبر محاولة يائسة لعودة الانقسام، وإن الحكومة التي يقودها مستمرة في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات، بعد أن أنجزت كافة استحقاقاتها المتعلقة بملف الانتخابات، حسب قوله.

وأكد الدبيبة، في تصريح له، أنه تواصل مع أغلب الأطراف الدولية، وجميعها ضد محاولات رئيس مجلس النواب بشأن مرحلة انتقالية جديدة.