بعد اعتراض "مجلس الدولة".. ما مصير دعوة البرلمان الليبي لتشكيل حكومة جديدة؟

تصطدم مساعي البرلمان الليبي من أجل تشكيل حكومة، تخلف حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة بمعارضة تبدو شرسة من قبل المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، وكذلك من قبل المجتمع الدولي ما قد يعقد من مهمة مجلس النواب.

وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح، أمس الثلاثاء، إنه سيتم اختيار رئيس جديد للحكومة، يوم الإثنين المقبل، في خطوة لم يتردد مجلس الدولة في الرد عليها في اليوم نفسه عبر بيان رسمي قال فيه، إنه يرفض السير في مسار تغيير السلطة التنفيذية قبل اتخاذ خطوات عملية وموازية بشأن تعديل الإعلان الدستوري.

وأضاف مجلس الدولة، أن ”ما صدر عن مجلس النواب بشأن تغيير السلطة التنفيذية قبل اتخاذ خطوات نحو تعديل الإعلان الدستوري والاتفاق على خريطة الطريق مخالفة جذرية“.

وترى أوساط سياسية ليبية أن هناك عوامل تنذر بتقويض جهود البرلمان لتغيير الحكومة الحالية التي يرفض رئيسها تسليم السلطة حيث شدد الدبيبة على أن ”الحكومة ستواصل عملها حتى إجراء الانتخابات“.

وقال عضو مجلس النواب علي التكبالي، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن ”البرلمان لا يملك قوة حقيقية قادرة على تغيير الحكومة، فالخلاف بينه وبين مجلس الدولة لا يزال قائما بشأن ذلك، والمجتمع الدولي يرفض تغيير الحكومة والدبيبة قد يستقوي بالميليشيات التي دفع لها أموالا طائلة للبقاء في السلطة“.

وأوضح التكبالي أنه ”رغم ذلك يبقى المجتمع الدولي هو الذي يتحمل المسؤولية، حيث لا يريد الاستقرار لليبيا، ثم إن التوافق بين البرلمان ومجلس الدولة أمر صعب المنال إذ لا يتحمل أحدهما وجود الآخر، ولذلك فإن تكوين حكومة جديدة في ظل رفض الأمم المتحدة وستيفاني ويليامز (المبعوثة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة) يبقى مجرد حديث، ثم أن البرلمان نفسه غير قادر على تكوين حكومة فاعلة فهو يتسم بالجهوية والمصلحية“.

وأضاف ”نحن نعلم أن نواب برقة اجتمعوا وقالوا إنهم سيحددون من يمثلهم في الوزارة وهذا لا يحدث في أي مكان في العالم إلا في ليبيا“.

في المقابل، تعتقد أوساط سياسية ليبية أن البرلمان ماضٍ في تشكيل الحكومة رغم رفض مجلس الدولة الذي تتهمه تلك الأوساط بعدم الشرعية أصلا.

وقال عضو البرلمان الليبي، محمد العباني لـ“إرم نيوز“،إن ”مجلس النواب ناقش في جلساته خلال الأسبوعين الماضيين موضوع المسار التنفيذي، واستقر الرأي على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وأعد شروطا لمن يرغب في التقدم لهذا المنصب“.

ورأى أن ”ما جاء في بيان مجلس الدولة إنما هو رأي لمجلس لا وجود له في ظل التشريعات الليبية النافذة وفي الإعلان الدستوري“.

وحول إمكانية عدم تسليم الدبيبة للسلطة لم يستبعد العباني ذلك قائلا، إن ”الدبيبة عندما أصدر مجلس النواب في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، قرارا بسحب الثقة عن حكومته رفض هذا القرار، وقال إنه لا يعترف بمجلس النواب أصلا، لكن حكومته وفقا للثقة الممنوحة له كانت محددة مدتها بـالـ 24 من ديسمبر/ كانون الثاني 2021“.

واعتبر أن ”حكومة الدبيبة هي حكومة تسيير أعمال أما القول إن الدبيبة سيعترف بالحكومة الجديدة من عدمه فهذا يبقى رغم ذلك سابقا لأوانه“.

وبحسب المراقبين، فقد يزيد مهمة البرلمان لتشكيل حكومة جديدة تعقيدا، الرفض الذي تُبديه ويليامز للذهاب في هذه الخطوة، حيث سبق لها أن دعت البرلمان إلى التخلي عنها والتركيز على الانتخابات.

بدوره، قال رشيد خشانة رئيس المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا إن ”جهود تشكيل حكومة تواجه مطبات كثيرة من الصعب تجاوزها مثل ضرورة إيجاد توازنات داخلية وأخرى خارجية تهم مواقف قوى إقليمية“.

وأضاف خشانة لـ ”إرم نيوز“ أن ”هناك عقبة أخرى تتعلق أيضا بإمكانية رفض الدبيبة تسليم السلطة ما قد يؤدي إلى تشكيل حكومتين ما يربك أكثر مساعي الوصول للحل السياسي المنشود“.