بسبب الأزمة الصامتة.. المغرب يخفض تمثيله الدبلوماسي في إسبانيا

أفادت صحيفة إسبانية، الثلاثاء، أن المغرب أنهى مهام عدد من المسؤولين البارزين في سفارة المملكة بمدريد، وهو ما يؤكد استمرار الأزمة الصامتة بين البلدين الجارين.

وحيال ذلك، أفادت صحيفة Ok diario الإسبانية، أن الرباط قررت إنهاء مهام كل من فريد أولحاج، القائم بأعمال السفارة المغربية في إسبانيا، وإبراهيم خليل العلوي، ومحمد أمين تيكاع، المسؤولين الكبيرين بذات السفارة.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذه الخطوة تأتي بعد نحو 9 أشهر من سحب المغرب لسفيرته في مدريد كريمة بن يعيش.

وإلى حدود الساعة لم تعلق وزارة الخارجية المغربية على هذه التطورات.

وكانت السفيرة المغربية، قد غابت قبل أسابيع قليلة، عن الاستقبال الذي خصصه الملك الإسباني فيليبي السادس للسفراء المعتمدين في بلاده، الأمر الذي أكد استمرار الأزمة بين البلدين.

ودعا العاهل الإسباني حينها، إلى ”تجسيد علاقات جديدة بين الرباط ومدريد، تقوم على ركائز أقوى وأكثر متانة“.

وبعدها بأيام زار فيليبي السادس، والملكة ليتيثيا، الرواق المغربي بالمعرض الدولي للسياحة في مدريد، واستقبل العاهلين، آنذاك القائم بأعمال سفارة المغرب في إسبانيا، فريد أولحاج، ومندوب المكتب الوطني المغربي للسياحة في مدريد، خالد ميمي.

وتشوب حالة من التوتر العلاقات المغربية الإسبانية على خلفية استقبال مدريد العام الماضي زعيم جبهة ”البوليساريو“ المطالب باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب، إبراهيم غالي، من أجل تلقي العلاج.

وتفاقمت الأزمة بين الرباط ومدريد، منتصف شهر مايو/أيار الماضي، حين تدفق آلاف المهاجرين معظمهم مغاربة على مدينة سبتة المحتلة الخاضعة للإدارة الإسبانية؛ ما فُسِّر في مدريد بأنه رد على استقبال زعيم ”البوليساريو“.

ولم تعد العلاقة بين الرباط ومدريد إلى ما كانت عليه حتى اليوم، ويبدو من التصريحات الرسمية المغربية أن المملكة المغربية تنتظر من الجار الأوروبي موقفًا أكثر وضوحًا من ملف الصحراء الغربية، لعودة التعاون بين البلدين بشكل طبيعي.

وشكّل الملف الصحراوي أزمة وتوترًا بين أكبر بلدين في المغرب العربي وشمال أفريقيا (المغرب والجزائر)، الأمر الذي انعكس على التعاون الثنائي ضمن إطار الاتحاد المغاربي المعطل.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء، في 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة ”البوليساريو“ إلى نزاع مسلح، توقف في 1991 بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، فيما تصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكمًا ذاتيًا كحل تحت سيادتها، بينما تطالب ”البوليساريو“ بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.