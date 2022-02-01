عواينية: "الأعلى للقضاء" متواطئ مع "النهضة" ويتستر على الاغتيالات

اتهمت النائبة السابقة في البرلمان التونسي، مباركة عواينية الجهاز القضائي بالتواطؤ مع حركة ”النهضة“ والتستر على الملفات الخطيرة التي تدينها، داعية إلى حل المجلس الأعلى للقضاء.

وقالت مباركة عواينية، وهي زوجة المعارض التونسي الذي اغتيل العام 2013، في مقابلة خاصة مع ”إرم نيوز“، إنه لا بد من حل المجلس الأعلى للقضاء الذي أسمته ”مجلس الزور ومجلس التشفي في التونسيين“.

وأضافت: ”إن لم يحل المجلس نفسه يجب أن يتم حله أو إنشاء هيكل جديد يعزله“.

وحول الاتهامات الموجهة للقضاء بالتساهل مع الملفات الإرهابية، قالت مباركة عواينية: ”حين يرفض قاض التعاطي مع ملف إرهابي ويسرق وثائقه، ويخفي الأدلة التي تدين أطرافا معينة هذا يسمى شهادة زور وتواطؤا مع الفاسدين“.

وأضافت: ”واليوم المجلس الأعلى للقضاء تسيطر عليه أطراف موالية لحركة ”النهضة“ فهو منصّب من حكومة النهضة وبرلمانها وكل الهياكل التي تم إرساؤها في العشرية الأخيرة هي موالية لـ“النهضة“ حتى إذا وجدت نفسها في مأزق كما هي اليوم تستعمل هذه الورقة“.

وأكدت أنّ ”هناك قضاة نزهاء وشرفاء والقضاء يفترض أنه هو الذي ينفذ العدالة وهذا دور القضاة الذين أدوا اليمين من أجل إنجازه، ولكن اليوم نرى القضاء المزور للحقائق والتاريخ يرضى لنفسه دور خيانة الشعب ودماء الأبرياء، وهو يتحول إلى حالة بشعة“.

وبخصوص الغرفة السوداء التابعة لحركة ”النهضة“ والتي تم الكشف عنها في وقت سابق في مقر وزارة الداخلية، قالت مباركة عواينية، إنّ الغرفة السوداء كُشفت وأحيلت جميع أوراقها للقضاء، والإشكال اليوم في عدم تفاعل القضاء مع هذا الملف ومع ملفات الإرهاب.

وأضافت: ”اليوم القضاء الموكولة له مهام فك شفرات ملفات الاغتيالات السياسية مرتهن لدى المجلس الأعلى للقضاء الذي وضعته حركة ”النهضة“، ووزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري كان يشرف شخصيا على القضاء ويوزع الأدوار، واليوم يخوض إضراب جوع هربا من المساءلة“.

واعتبرت عواينية، أنّ ”الأجهزة القضائية لم تتحمل مسؤوليتها، واليوم هناك معركة كسر عظام بين رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء؛ لأنّ كل الملفات التي تتعلق بالأمن والإرهاب والتهريب والاحتكار والتسفير لم يتم فتحها والتعاطي معها بجدية، وأصبح لزاما على رئيس الجمهورية أن يتدخل“.

وأشارت عواينية إلى أنّ هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كانت قد نبهت إلى أن 6 آلاف ملف متعلق بالإرهاب، مترابطة ومتشابكة بينها يرفض القاضي البشير العكرمي إحالتها على التحقيق.

وأبدت عواينية استغرابها من القرار الأخير إعادته إلى عمله وكأن شيئا لم يحدث، متهمة المجلس الأعلى للقضاء بالتمادي في التمرد وطعن قرار توقيف العكرمي عن العمل في وقت سابق.

وتابعت النائب السابقة في البرلمان التونسي ”نتطلع إلى تغيير في أداء القضاء وتفاعله مع الملفات، بينما المجلس الأعلى للقضاء مازال يتحدث عن استقلالية القضاء وعن أن رئيس الجمهورية لا يجب أن يتدخل في القضاء“.

وختمت عواينية حديثها بالقول: ”ولكن المجلس الأعلى للقضاء في المقابل لم يقم بواجبه وكأنه يشجع ضمنيا على عودة التفجيرات وعمليات القتل دهسا ودوسا بالأقدام كما حصل مع الشهيد لطفي نقض (القيادي في حزب نداء تونس سابقا)“.