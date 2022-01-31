الحكومة الليبية ترد على عقيلة صالح بشأن "تعطيل" وصول نواب إلى طبرق

أوضحت حكومة الوحدة الوطنية الليبية مساء يوم الإثنين، سبب تأخير رحلة طائرة تقل نوابا من مطار معتيقة في العاصمة طرابلس إلى طبرق شرق البلاد.

جاء ذلك في رد على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي قال إنه ”تم تعطيل وصول النواب إلى طبرق“ للمشاركة في جلسة للبرلمان عقدت الإثنين.

وقالت وزارة المواصلات بالحكومة الليبية إن ”سبب تأخر إقلاع الطائرة التي كانت ستقل زهاء 50 نائبا في مطار طرابلس، يعود لأمور فنية ولوجستية“.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن ”ذلك يعود إلى عدم وجود مكان مخصص بساحة مطار معيتيقة لاستقبال الطائرة، الأمر الذي تسبب في تأخير الرحلة“.

وكان عقيلة صالح قد طالب النائب العام، بالتحقيق في ما أسماه ”تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في الجلسة“.

وأضاف أن ”تأخير الرحلة من مطار معيتيقة إلى مطار طبرق، كان لأسباب غير قانونية“، محذرا من أن ”هذا العمل يمس بالأمن القومي وبوحدة البلاد“.

وأكد أنه ”لم يكن هناك عوائق فنية أو أسبابا قانونية لتأخير إقلاع الطائرة“، مضيفا أن ”ما حدث جريمة تقييد حرية الأشخاص من التنقل، بل منع النواب من الوصول إلى طبرق“.

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي ”النائب العام والأجهزة الرقابية، بالتحقيق في الواقعة“.

وتعرض إقلاع الطائرة إلى تأخير، مساء أمس الأحد، دام عدة ساعات.

وقال عضو لجنة خريطة الطريق بمجلس النواب سليمان الفقيه، في حينه، إن ”الإذن لم يعط لطائرة أعضاء النواب التي ستقلنا إلى طبرق بالإقلاع من مطار معيتيقة وهذا عبث طفولي“.

وأشار الفقيه في تصريحات صحفية إلى أن هناك ”من لا يريد انعقاد جلسة يوم (الإثنين) من خلال هذه التصرفات“.

بدورها، اعتبرت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة أنه ”من الواضح أن العرقلة التي حدثت لرحلة الطائرة تعكس رغبة بعض الأطراف في عدم انعقاد جلسة النواب“.

ونجحت الطائرة في الإقلاع قبيل منتصف ليل الأحد بقليل.

يشار إلى أن الجلسة التي عقدت اليوم، ناقشت تغيير حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واستبدالها بحكومة جديدة.

وتم أيضا استلام ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة، على أن ينظر بها في الجلسة المقبلة.