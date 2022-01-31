رئيس الحكومة الليبية يهاجم عقيلة صالح ويتمسك بمنصبه حتى الانتخابات

هاجم رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة اليوم الإثنين، رئيس البرلمان عقيلة صالح، عقب تحديده يوم 8 شباط/فبراير المقبل موعدا لاختيار رئيس جديد للحكومة المقبلة.

وقال عبدالحميد الدبيبة في تصريحات نشرها تلفزيون ”ليبيا الأحرار“ المحلي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن ”مخرجات الاتفاق السياسي الدولي واضحة بشأن المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ونحن نعمل وفقا له“.

واعتبر الدبيبة، أن ما يقوم به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يعد ”محاولة يائسة لعودة الانقسام“، مشددا على أن الحكومة مستمرة في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات.

وأضاف: ”تواصلنا مع جميع الاطراف الدولية وجميعها ضد محاولات رئيس مجلس النواب بشأن مرحلة انتقالية جديدة“.

وذكر رئيس الحكومة أن ”2.5 مليون ليبي، كانوا في انتظار خريطة طريق تدعم مشروع الانتخابات، وتصبح واقعا يعيشه الليبيون“، معتبرا أن ”حكومة الوحدة الوطنية أنجزت استحقاقاتها كافة تجاه ملف الانتخابات دون تقصير“.

وخلال جلسة برلمانية عقدت اليوم الإثنين، حسم رئيس مجلس النواب الليبي الجدل حول موعد اختيار رئيس الحكومة المقبل، مشيرا إلى تحديد جلسة جديدة في الثامن من فبراير/شباط المقبل لاختيار رئيس الحكومة الجديد.

وقال عقيلة صالح، إن مقرر المجلس سيسلم ملفات المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، على أن تتشاور لجنة خريطة الطريق مع المجلس الأعلى للدولة، وتعقد جلسة للاستماع للمرشحين في السابع من فبراير/شباط المقبل، واليوم التالي تعقد جلسة لاختيار رئيس الحكومة الجديد.

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح النائب العام، بالتحقيق في تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في جلسة يوم الإثنين.

وقال صالح خلال الجلسة إنه ”تم تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في الجلسة“.

وأضاف أن ”تأخير الرحلة من مطار معيتيقة إلى مطار طبرق، كان لأسباب غير قانونية“، محذرا من أن ”هذا العمل يمس بالأمن القومي ووحدة البلاد“.

وأكد أنه ”لم تكن هناك عوائق فنية أو أسباب قانونية لتأخير إقلاع الطائرة“، مضيفا أن ”ما حدث جريمة تقييد حرية الأشخاص من التنقل، بل منع النواب من الوصول إلى طبرق“.

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي ”النائب العام والأجهزة الرقابية، بالتحقيق في الواقعة“.

واعتبر أن ”الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا تتحمل أي التزامات ولا تتخذ أي قرارات، وما تقوم به جريمة“، حسب تعبيره.

وكانت قناة ”218“ الليبية، قد نقلت عن مصدر نيابي لم تسمه، يوم الأحد، أنه ”تم منح الإذن بالإقلاع للطائرة التي تقل عددا من النواب من مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس والمتجهة إلى مدينة طبرق، لحضور جلسة الإثنين، بعد أن منعت في وقت سابق من الإقلاع“.