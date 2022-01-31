عقيلة صالح يدعو للتحقيق في "تعطيل" وصول نواب إلى طبرق

طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، النائب العام، بالتحقيق في تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في جلسة يوم الإثنين.

وبدأ البرلمان الليبي، اليوم الإثنين، جلسة لعرض تقرير لجنة خريطة الطريق، فيما تم تأجيل قبول ملفات الترشح لرئاسة الحكومة إلى الجلسة القادمة، بعد أسبوع من ضبط شروط الترشح.

وقال صالح خلال الجلسة: ”تم تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في الجلسة“.

وأضاف أن ”تأخير الرحلة من مطار معيتيقة إلى مطار طبرق، كان لأسباب غير قانونية“، محذرا من أن ”هذا العمل يمس بالأمن القومي وبوحدة البلاد“.

وأكد أنه ”لم يكن هناك عوائق فنية أو أسباب قانونية لتأخير إقلاع الطائرة“، مضيفا أن ”ما حدث جريمة تقييد حرية الأشخاص من التنقل، بل منع النواب من الوصول إلى طبرق“.

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي ”النائب العام والأجهزة الرقابية، بالتحقيق في الواقعة“.

واعتبر أن ”الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا تتحمل أي التزامات ولا تتخذ أي قرارات، وما تقوم به جريمة“، بحسب تعبيره.

وكانت قناة ”218“ الليبية، نقلت عن مصدر نيابي لم تسمه، أمس الأحد، أنه ”تم منح الإذن بالإقلاع للطائرة التي تقل عددا من النواب من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس والمتجهة إلى مدينة طبرق، لحضور جلسة الإثنين، بعد أن منعت في وقت سابق من الإقلاع“.

ولم يكشف المصدر عن سبب منع الرحلة، ولا عن تفاصيل السماح لها لاحقا بالإقلاع.

من جانب آخر، قال صالح، في افتتاح الجلسة، إن ”نظر البرلمان في ملفات ترشيح رئيس الوزراء الجديد سيكون في الجلسة المقبلة“.

ودعا صالح مقرر المجلس إلى استلام ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة، والتأكد من توافر الشروط وإبلاغ لجنة خريطة الطريق التابعة للمجلس للتواصل مع المجلس الأعلى للدولة.

ولم يعلن البرلمان الليبي عن جدول أعمال الجلسة، غير أن نوابا ليبيين أكدوا في تصريحات صحفية قبل الجلسة، بأن لجنة خريطة الطريق ستقدم تقريرها بشأن الخطوات القادمة بعد الاتفاق في جلسة الثلاثاء الماضي، على حسم الموقف من حكومة عبد الحميد الدبيبة الحالية، واعتبارها منتهية الولاية والصلاحيات وضرورة تشكيل حكومة جديدة وضبط شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة.

وأعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح خلال جلسة الثلاثاء الماضي، أنه تمّ الاتفاق على شروط الترشح لرئاسة حكومة جديدة، وكذلك آلية اختيار الحكومة، كما دعا اللجنة البرلمانية لخريطة الطريق إلى ضرورة تحديد موعد لإجراء الانتخابات، وفقا لخريطة طريق واضحة.

يذكر أن النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين القطراني، قد دعا أمس الأحد، رئاستي مجلس النواب والحكومة ولجنة خريطة الطريق للجلوس معا، لوضع خريطة واضحة المعالم محددة الزمن، وطي صفحة الخلاف، مع تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها.

وأكد القطراني، في فيديو له بث على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن دعوته تأتي ”لمحاولته إيجاد الحلول وتقريب وجهات النظر وجمع الفرقاء من السلطتين التشريعية والتنفيذية لرأب الصدع والوصول إلى اتفاق على خريطة طريق واضحة المعالم“.

وأضاف القطراني، أنه ”بصفته الاعتبارية يدعو رئاسة مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية ولجنة خريطة الطريق للجلوس معا؛ لوضع خريطة واضحة المعالم محددة الزمن تتم من خلالها معالجة كافة العراقيل، وطي صفحة الخلاف، وتوحيد الجهود لوضع الحلول المناسبة“.