ويليامز تحذّر من "مناورات" لتأخير موعد الانتخابات الليبية

أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، مساء الأحد، خشيتها مما وصفتها بـ“المناورات“ التي قد يقوم بها بعض السياسيين لتأخير موعد الانتخابات المرتقبة في البلاد.

وطالبت ويليامز، في تصريحات لصحيفة ”الغارديان“ البربطانية، مجلس النواب بالإجابة عن سؤال نحو 3 ملايين ليبـي عن مصير الانتخابات.

واعتبرت ”ويليامز“ أن هناك تعطشًا للانتخابات، لا سيما من قبل حوالي 2.5 مليون ناخب ليبي جمعوا بطاقات التصويت الخاصة بهم، منوهة إلى أنه في مدينة بنغازي وحدها تقدم 800 شخص للترشح في البرلمان.

كما انتقدت المستشارة الأممية البرلمان الليبي، معتبرة أنه بإمكانه إجراء الانتخابات، في يونيو/حزيران المقبل، لكنه اختار اللجوء إلى ما وصفتها بـ“لعبة الكراسي الموسيقية“ من خلال السعي إلى تشكيل حكومة جديدة، وفق تعبيرها.

وشددت ”ويليامز“ على ضرورة أن يحدد البرلمان الليبي، موعدًا لإجراء الانتخابات قبل الخوض في مسألة تكليف حكومة جديدة.

وحذَّرت ويليامز، من أن أي محاولة لتشكيل حكومة أخرى قد تكون عواقبها خطيرة، وقد تقود إلى فراغ سياسي، ما من شأنه أن يؤدي إلى عودة ظهور تنظيم داعش جنوب البلاد.

وفي وقت سابق حذّرت المستشارة الأممية ويليامز من عودة النقاش بشأن قيام حكومتين في ليبيا، مشيرة إلى أنها استمعت إلى مخاوف بشأن عودة وجود حكومتين في البلاد، وذلك خلال زيارتها إلى مدينة سبها.

وقالت المستشارة الأممية:”هناك مخاوف من تشكيل حكومة موازية.. وفي سبها (جنوب البلاد) كان هناك تنافس بين الحكومتين (المؤقتة والوفاق)، وأتمنى ألا ترجع ليبيا إلى هذا المشهد“.

ويأتي ذلك، وسط جدل متصاعد بين الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتهديدات للعملية الانتخابية في ليبيا، وقد أصدر البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، إلا أن المجلس الأعلى للدولة الذي يرأسه خالد المشري رفضها، معتبرًا أنها ”صدرت دون التوافق معه“، ما زاد في تعقيد المشهد السياسي.

وتأجلت الانتخابات الرئاسية الليبية والنيابية التي كانت مقررة، يوم 24 ديسمبر / كانون الأول الماضي، ولا تزال الأطراف الليبية تتطلع إلى الاتفاق حول خريطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة تجنب البلاد العودة إلى المربع الأول.