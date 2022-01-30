ليبيا.. القطراني يدعو لإنهاء الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

دعا النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين القطراني، اليوم الأحد، رئاستي مجلس النواب والحكومة ولجنة خريطة الطريق للجلوس معا لوضع خريطة واضحة المعالم محددة الزمن، وطي صفحة الخلاف، مع تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها.

وأكد القطراني، في فيديو له بث على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن دعوته تأتي ”لمحاولته إيجاد الحلول وتقريب وجهات النظر وجمع الفرقاء من السلطتين التشريعية والتنفيذية لرأب الصدع والوصول إلى اتفاق على خريطة طريق واضحة المعالم“.

وأضاف القطراني، أنه بصفته الاعتبارية يدعو رئاسة مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية ولجنة خريطة الطريق للجلوس معا؛ لوضع خريطة واضحة المعالم محددة الزمن تتم من خلالها معالجة كافة العراقيل، وطي صفحة الخلاف، وتوحيد الجهود لوضع الحلول المناسبة.

وشدد القطراني، على ”ضرورة التركيز على توفير الغذاء والدواء والكهرباء ومواجهة خطر الوضع الوبائي الذي يهدد الجميع، إضافة إلى تهيئة المناخ لإجراء انتخابات حرة نزيهة والقبول بنتائجها“.

وبين أن ”المرحلة التي تمر بها ليبيا مرحلة حساسة ومفصلية تتطلب من جميع القوى الوطنية تقديم تنازلات وإنكار الذات ووضع الخلافات جانبا من أجل مصلحة الوطن والمواطن الذي يتطلع إلى وطن يعيش فيه معززا مكرما متمتعا بكافة حقوقه، فقد سئم الجميع من هذا التشظي“.

وختم بالقول إنه ”آن الأوان للسير قدما بإرادة حقيقة نحو الاستقرار والتنمية الحقيقية، والمصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الوطن الواحد“.

وكان مجلس النواب قد أقر يوم الثلاثاء الماضي شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، دون تحديد موعد تغيير حكومة الوحدة الوطنية.

وقبل ذلك بيوم أعلن رئيس المجلس عقيلة صالح إن حكومة عبد الحميد الدبيبة ”انتهت ولايتها ولا يجوز أن تستمر“.

وأضاف أن “الدبيبة إذا أراد العودة إلى الرئاسة فعليه أن يتقدم من جديد بحكومة لمجلس النواب، مثله مثل أي مواطن آخر”.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد قال عضو لجنة خريطة الطريق النيابية الليبية عبدالسلام نصية، أن اللجنة اتفقت على خريطة طريق تقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية .

وأكد نصية في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر أن الانتخابات ستجرى على أساس دستور دائم للبلاد خلال مدة محددة .

وأشار إلى أن على مجلسي النواب والدولة ”تحمل المسؤولية التاريخية“، دون تفاصيل أوفى.