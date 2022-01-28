مقتل ضابط وجندي جزائريين خلال اشتباك مسلح مع "متشددين"

أعلن الجيش الجزائري، اليوم الجمعة، أن اشتباكًا دار، مساء أمس الخميس، في أقصى جنوب الصحراء الجزائرية قرب الحدود مع النيجر بين وحدة عسكرية ومسلحين ”متشددين“، أسفر عن مقتل اثنين من عسكرييه، أحدهما ضابط برتبة ملازم، بالإضافة إلى اثنين من المسلحين، وفق ما أوردته، وكالة ”فرانس برس“.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إنه ”في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وعلى إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة حاسي تيريرين، بالقطاع العملياتي إن قزام (…) استُشهد، ليلة أمس الخميس، عسكريان“، هما: ملازم عامل، وعريف متعاقد.

وأضافت أنه خلال الاشتباك ”تم القضاء على إرهابيين اثنين، ومصادرة أسلحة وذخائر“.

ونعى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، مقتل الجنديين خلال اشتباكات مع ”إرهابيين“ في منطقة حاسي تيريرين الحدودية.

وقدم الرئيس الجزائري، تبون، وفق بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، ”التعازي للجيش الوطني الشعبي وأسرتي الشهيدين، الملازم العامل، مرباح الدين سيدهم، والعريف المتعاقد، نسيم بن عليوة“.

وفي رسالة تعزية إلى ذوي العسكريين أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق، السعيد شنقريحة ”الحرص الشديد للجيش الوطني الشعبي على مواصلة عمليات مكافحة فلول الجماعات الإرهابية، وحماية حدودنا من آفة الإرهاب، وكل أشكال الجريمة المنظمة عبر كافة ربوع الوطن، في كل الظروف والأحوال“.

ودائمًا ما يعلن الجيش الجزائري اعتقال أو ”تحييد إرهابيين“، وهو مصطلح تستخدمه السلطات الجزائرية للإشارة إلى المسلحين ”المتشددين“ الذين ظلوا نشطين بعد انتهاء الحرب الأهلية ”1992-2002“.

وهذه ”العشرية السوداء“ التي شهدت مذابح بين الجماعات المتشددة المسلحة من جهة وقوات الأمن من جهة أخرى خلفت رسميًا 200 ألف قتيل.

وعلى الرغم من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي تم التوصل إليه، في العام 2005، والرامي إلى طي صفحة ”العشرية السوداء“، لا تزال جماعات مسلحة تنشط في الجزائر، وتنفّذ هجمات متفرقة تستهدف عادة قوات الأمن.

وكانت وزارة الدفاع، أعلنت في الأول من كانون الثاني/يناير، أن العمليات التي نفذها الجيش الجزائري، خلال العام 2021، مكنته من تحييد 23 ”مسلحًا إرهابيًا“، فيما تم اعتقال 222 عنصرًا ينتمون إلى جماعات مسلحة عدة.