الجيش الوطني يشتبك مع عناصر داعش جنوب ليبيا

أعلنت قوات تابعة للجيش الوطني الليبي، يوم الأربعاء، أنها اشتبكت مع عناصر إرهابية تابعة لتنظيم داعش في الجنوب الليبي، وتحديدًا قرب الحدود مع تشاد، والنيجر.

وقالت كتيبة خالد بن الوليد التابعة للجيش الوطني الليبي، إن قواتها تشارك في مطاردة فلول تنظيم داعش في المنطقة.

وأشارت الكتيبة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“، إلى أن الوحدات المشاركة إلى جانبها في مطاردة عناصر التنظيم تشمل لواء طارق بن زياد المعزز، وكتيبة حماية المطار، وكتيبة شهداء أم الأرانب.

وقالت إن الوحدات العسكرية كبدت عناصر داعش خسائر فادحة، حيث تم تقفي أثرهم في عمق الصحراء حتى ”جبل عصيدة“ 80 كلم جنوب القطرون ”الواقعة على الحدود مع دولتي تشاد والنيجر“.

وأضافت أنه ”ما زالت الاشتباكات مستمرة حتى الآن، وجنودنا البواسل يسطرون ملاحم بطولية رغم قلة الإمكانات إلا أنهم يذودون عن حياض الوطن“.

ونقلت وسائل إعلامية ليبية عن مصدر عسكري قوله إن الاشتباكات مستمرة منذ ساعات بعد رصد تمركز عناصر التنظيم الذين نفذوا هجومين قرب بلدة أم الأرانب القريبة من مدينة سبها، الأسبوع الماضي.

وتحرك الجيش الوطني الليبي في أعقاب عملية إرهابية نفذها عناصر من تنظيم داعش، يوم الثلاثاء الماضي، في المنطقة واستهدفت سيارة تقل مجندين تابعين للواء 128 المعزز بعد تنفيذهم عملية استطلاع، وأثناء عودتهم من مدينة تراغن جنوب غرب ليبيا.

ووقع الهجوم جنوب مدينة سبها بنحو 140 كم، وبين منطقتي مجدول والقطرون.

وأسفر الهجوم، عن مقتل جنديين وإصابة ثالث بجراح بليغة، وجميعهم يعملون ضمن قوات كتيبة شهداء أم الأرانب- السرية الثانية، التابعة للقوات المسلحة الليبية.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادث واستهداف جنود الجيش الوطني الليبي.

وسبق أن أطلق الجيش الوطني الليبي عملية فرض القانون في المنطقة، في شهر يناير/ كانون الثاني 2019، التي استهدفت تنظيف الجنوب الغربي من الجماعات الارهابية، وعصابات التهريب، وطرد المرتزقة التشاديين، وهي العملية التي وصلت إلى حدود دولة الجزائر المجاورة.

كما نفذ الجيش الليبي عمليات استخبارية في المنطقة كان آخرها تفكيك خلية إرهابية في مدينة سبها، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.