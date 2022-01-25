بمشاركة أمريكية.. المغرب يستعد لاستضافة مناورات "الأسد الأفريقي 2022"

يستعد المغرب لإجراء مناورات ”الأسد الأفريقي 2022″، والتي سيُجرى جزء منها للمرة الثانية على التوالي في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة ”البوليساريو“ ما بين 20 يونيو/ حزيران، و مطلع يوليو/ تموز المقبلين.

وبدأ في 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، اجتماعًا تحضيريًا في مقر القيادة العليا للمنطقة الجنوبية المغربية، يستمر حتى 28 من الشهر الجاري يخصص للتخطيط الرئيس لتمرين ”الأسد الأفريقي 2022″، بمشاركة ممثلي العديد من البلدان منها: المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، يوم الثلاثاء، أن ”الهدف من هذا الاجتماع هو تحديد طرق تنفيذ الأنشطة المختلفة لتمرين الأسد الأفريقي، التي ستشمل، إضافة إلى التكوينات المتعلقة بالجوانب ذات الصلة بالعديد من المجالات العملياتية، وتدريبات على عمليات مكافحة الجماعات الإرهابية، والتمرينات البرية والمحمولة جوًا، والجوية، والبحرية، وإزالة التلوث النووي والإشعاعي، والبيولوجي، والكيميائي“.

وخلص المصدر ذاته، إلى أن هذا ”التمرين المتوقع تنظيمه بمناطق أغادير، وطانطان، والمحبس، وتارودانت، والقنيطرة، وبن جرير، يهدف لتطوير قابلية العمل المشترك التقني والإجرائي بين القوات المسلحة الملكية، وقوات البلدان المشاركة، والتدريب على تخطيط وقيادة عمليات مشتركة في إطار متعدد الجنسيات“.

وتعد مناورات ”الأسد الأفريقي“ من بين أهم التدريبات المشتركة في العالم، لها أهداف متعددة من بينها تعزيز قدرات المناورة للوحدات المشاركة؛ وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين المشاركين في تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة في إطار التحالف؛ وإتقان التكتيكات والتقنيات والإجراءات؛ وتطوير مهارات الدفاع السيبراني؛ وتدريب المكون الجوي على إجراء العمليات القتالية والدعم والتزويد بالوقود جوًا؛ وتعزيز التعاون في مجال الأمن البحري وإجراء التدريبات البحرية في مجال التكتيكات البحرية والحرب التقليدية؛ وأخيرًا، القيام بأنشطة إنسانية.

ومن المرتقب أن تثير المناورات جدلًا واسعًا، لأن جزءًا من المناورات المشتركة سيُجرى في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء، في 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب و“البوليساريو“ إلى نزاع مسلح، توقف في 1991 بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتؤكد الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكمًا ذاتيًا كحل تحت سيادتها، بينما تطالب ”البوليساريو“ بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.