المغرب.. أنباء عن تدهور حالة بنكيران بسبب "كورونا"

أعلن موقع ”برلمان كوم“ المغربي، اليوم الثلاثاء، استنادا إلى مصادر وصفها بالمطلعة، أن الحالة الصحية لرئيس الحكومة المغربية الأسبق، عبد الإله بنكيران، المصاب بفيروس ”كورونا“ المستجد ”حرجة“.

ونقل الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، بنكيران، الأسبوع الماضي إلى المستشفى العسكري في الرباط، بأمر من العاهل المغربي، محمد السادس، وذلك لـ“توفير الرعاية الصحية وإجراء فحوصات صحية شاملة“، حسب ما ذكر موقع ”اليوم24“ المقرب من الحزب الإسلامي.

ويمكن اعتبار، بنكيران، من الحالات التي قد يشكل عليها فيروس ”كورونا“ خطورة كبيرة، بالنظر إلى أنه يبلغ من العمر 68 عاما، وأيضا لأنه أجرى عملية لاستئصال البروستات في فرنسا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضح، بنكيران، في تصريح للصحافة، على هامش المؤتمر الاستثنائي لحزبه في بوزنيقة نهاية أكتوبر/ تشرين الأول أن ”العملية التي خضعت لها هي اقتلاع البروستات، وأجريتها في فرنسا بطريقة خاصة، لأن هذا النوع من العمليات لا يتوفر بعد في المغرب“.

وأضاف: ”لم يكن ممكنا استئصالها بالطريقة التقليدية في المغرب، بسبب عامل السن“، موضحا أن ”استئصال البروستاتا ستكون له عواقب مزعجة قد تدوم وقتا طويلا“.

وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، في وقت سابق أن، بنكيران، تخلف عن تلقي جرعات اللقاح المضاد لفيروس ”كورونا“، استنادا إلى رقم بطاقته الشخصية الذي نشره على موقع ”فيسبوك“، للوصول إلى هذه المعلومة من مركز التلقيح، الذي كان يفترض أن يذهب إليه.

وكان موقع ”هسبريس“ المغربي، أشار في وقت سابق، إلى أن، بنكيران، شارك في جنازة أحد أصدقائه في حي ”العكاري“ بالعاصمة الرباط، والذي كان يعمل في صالون لحلاقة الشعر، ودأب على التردد على محله، وكان ذلك آخر ظهور له على الملأ قبل إعلان إصابته بفيروس ”كورونا“.

ويعتبر، عبد الإله بنكيران، من السياسيين المثيرين للجدل في المغرب، وقاد الحكومة المغربية من 2011 الى 2017، لكنه فشل في تشكيل حكومة جديدة لولاية ثانية، فكلف العاهل المغربي، سعد الدين العثماني، بالمهمة، ما جعل، بنكيران، يبقى في منزله طيلة ولاية الحكومة الثانية لحزبه، ليعود بقوة بعد النتائج الهزيلة التي حصل عليها الحزب في الانتخابات الأخيرة، ويظفر من جديد بمنصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.