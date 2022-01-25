تونس.. استقالة نادية عكاشة من ديوان الرئاسة تثير عاصفة تكهنات

أثارت استقالة نادية عكاشة، مديرة ديوان الرئيس التونسي قيس سعيد، من منصبها جدلا وتأويلات، لا سيما أنها كانت من أقرب المقربين للرئيس، حتى أنها باتت توصف بـ“ظلّ الرئيس“، في حين زاد نص الاستقالة الغامض الوضع ضبابية وتعقيدا، ومخاوف من الأسباب الخفية وراء الاستقالة.

وأعلنت عكاشة، في تدوينة لها الاثنين، استقالتها من منصبها، وعزت الاستقالة إلى وجود ”اختلافات جوهرية في وجهات النظر مع الرئيس التونسي“، دون أن توضح طبيعة هذه الخلافات، ما غذّى الإشاعات والتأويلات بشأن الاستقالة.

واختلفت القراءات والتأويلات لهذا القرار، بين من يتحدث عن معارك خاضتها عكاشة ضد عائلة الرئيس، ومن رأى أنها كانت حلقة الوصل بين الرئيس سعيد وأطراف أجنبية، وانتهى دورها بتغير العلاقة بين الرئيس وهذه الأطراف.

خلافات الفريق الرئاسي

وأكد مصدر من داخل قصر الرئاسة، فضّل عدم ذكر اسمه لـ“إرم نيوز“، أن ”نادية عكاشة دخلت قبل أشهر من استقالتها في خلافات حادة مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وتنسيقيات الرئيس التي تضمّ عددا من داعمي الرئيس قادوا حملته الانتخابية“، مضيفا أن ”المعارك انطلقت في أغسطس/آب الماضي عندما كان الرئيس يفكر في اختيار شخصية لرئاسة الحكومة“.

وأوضح أن ”الرئيس كان يفكر في اختيار توفيق شرف الدين، لكن نادية عكاشة دفعت في سياق تخلي الرئيس عن هذه الفكرة، وهذا ما جعلها تدخل في مواجهة مباشرة مع شرف الدين“.

وأفاد بأن ”شرف الدين عمل على ضرب علاقة الرئيس بعكاشة منذ انطلاق مهامه في وزارة الداخلية، وتسبب بالفترة الأخيرة في برود العلاقة بين الطرفين“، لافتا إلى أن ”شرف الدين تحالف مع أحد المقربين من الرئيس وهو وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وعملا معا على إنهاء دور عكاشة في القصر الرئاسي، بالتعاون مع عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي دفعت في سياق تشويه صورتها“.

ونوه المصدر إلى أن ”شرف الدين تأكد بعد توليه مهام وزير الداخلية أن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي قامت بمهاجمته في شهر أغسطس/آب الماضي، ونشرت صورا له وهو يشرب مشروبات كحولية، كانت تقف خلفها نادية عكاشة“.

مواجهة مع سعيد

وبحسب مصدر ثانٍ مقرب من قصر الرئاسة، فإن ”عكاشة دخلت مؤخرا في مواجهة مع الرئيس على خلفية عدد من القرارات التي اتخذها منذ إعلانه عن التدابير الاستثنائية“، مبينا أن ”عكاشة كانت ضد عدد من الإجراءات، من بينها وضع عدد من الشخصيات السياسية والأمنية تحت الإقامة الجبرية، وقد عبّرت عن رفضها لهذه الإجراءات صراحة، وهو ما جعلها خارج دائرة المشاورات التي يقوم بها الرئيس مع مستشاريه والمقربين منه“.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ“إرم نيوز“، أن ”عكاشة لم توجه لها أي دعوة لحضور اللقاءات التي يعقدها الرئيس منذ مدة، بعد أن كانت هي من ينسق كل اللقاءات وتحضر حتى اجتماع مجلس الأمن القومي“، مشيرا إلى أن ”علاقة عكاشة بعائلة الرئيس كانت سيئة مؤخرا، لا سيما علاقتها بزوجة الرئيس وشقيقه“.

من جانبه، قال النائب حاتم المليكي إنه ”من حق عكاشة أن تستقيل ومن حق رئيس الجمهورية إقالتها“، محذرا من أنّ ”ما يقلق هو ما أشارت إليه في تدوينتها من خلافات جوهرية حول المصلحة العليا للبلاد، خاصة عندما قالت: ربي يستر تونس، معتبرا أنّ ”ذلك يبعث على المزيد من الحيرة في نفوس التونسيين“.

أجندات خاصة

بدوره، قال عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية، إن ”لوبيات دفعت رئيسة الديوان الرئاسي نادية عكاشة إلى الاستقالة، وإنّ هذه اللوبيات تغلغلت في وزارة الداخلية وفي الإعلام“، محذرا من أنّ ”هذه اللوبيات تتخفّى وراء الرئيس من أجل تنفيذ أجنداتها الخاصة، من بينها وضع خصومها في الإقامة الجبرية، وإن هذه اللوبيات أرادت وضع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في الإقامة الجبرية، لكن رئيس الجمهورية اعترض على ذلك“.

وبحسب المكي، فإنّ ”عكاشة عملت عن طريق وساطة على التواصل مع الغنوشي بعد 25 يوليو/تموز الماضي، لكنه استبعد أن تكون هي التي دفعت نحو الضغط لوضعه تحت الإقامة الجبرية“.

ورأى رئيس حزب ”المجد“ عبد الوهاب الهاني أنّ ”استقالة عكاشة تأتي في وقت تعيش الدولة والإدارة حالة شلل تام، وبعد أن استفحلت سطوة عائلة الرئيس والدور المتصاعد لشقيقه وزوجته“.

وقال الهاني إن ”عكاشة انسحبت لتترك المجال لوزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزير الخارجية عثمان الجرندي واللوبيات الأمنية والمالية والأيديولوجية التي تقف إلى جانبه، معتبرا أن ”دلالات استقالة عكاشة ستُفصح في الساعات والأيام المقبلة عن الكثير مما يختمر من صراعات الغرف الخفية والمظلمة والانتصار المؤقت لصفّ العائلة بقيادة شقيق الرئيس، إضافة إلى وزيري العدل والداخلية والجهات التي تقف وراءه وتدفع البلاد نحو الهاوية“.