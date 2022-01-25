تونس.. "النهضة": استقالة نادية عكاشة فرصة لإطلاق سراح نور الدين البحيري

وجهت حركة النهضة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، انتقادات لاذعة إلى مديرة ديوان الرئيس التونسي، المستقيلة، نادية عكاشة، معتبرة أن خروجها يمكن أن يكون دافعا لإطلاق سراح القيادي في النهضة، نور الدين البحيري.

وتحمل حركة النهضة الإسلامية، نادية عكاشة مسؤولية إلقاء القبض على الوزير الأسبق والقيادي في حركة النهضة الإسلامية، نور الدين البحيري، ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

ورجّح رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أنّ استقالة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة تمثل ”فرصة لمعالجة المظلمة التي يتعرض لها القيادي بالحزب نور الدين البحيري“.

وأضاف رياض الشعيبي أن قيس سعيد يمكن أن يستثمر سياسيا في حدث الاستقالة ويقوم ”بتنفيس“ حالة الاحتقان الواسع في تونس؛ من خلال بعض الإجراءات الرمزية، مثل إطلاق سراح القياديين في النهضة، نورالدين البحيري وفتحي البلدي.

وقال الشعيبي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”من المؤكد أن رئيسة الديوان المستقيلة كانت تمثل صوت الصقور في إدارة سلطة الانقلاب (رئاسة الجمهورية)، بغض النظر عن هدفها من الدفع بقوة لتلبس السلطة بلباس الاستبداد والدكتاتورية“، وفق تعبيره.

وأضاف الشعيبي في تدوينته: ”ما يحدث يؤكّد مواقف عكاشة القصووية، ويؤكد أيضا أنها لم تكن أكثر من الجزء الظاهر من جبل الجليد الممتدّ في فناء منظومة السلطة، بل يؤكّد أيضا أن الخلاف بين أجنحة السلطة لم يكن جوهريا من الناحية السياسية، إنما جوهريته من جهة ارتباطه بمصالح شخصية وضيقة لا علاقة لها بالخيارات الكبرى في البلاد“.

وختم الشعيبي تدوينته بالقول إنه ”ربما تمثل استقالة عكاشة فرصة لمعالجة هذه المظلمة، وربما يستغلها أعداؤها لمزيد من إدانتها، لكن هل سينجح ذلك في إقناعنا بتغير جوهري يمكن أن يحصل في خيارات السلطة.. لننتظر ونرى“.

من جانبه، قال الوزير السابق والقيادي المستقيل من حركة النهضة الإسلامية، عبداللطيف المكي، إن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اعترض على قرار وضع رئيس الحركة راشد الغنوشي، تحت الإقامة الجبرية، ملمحا إلى أن نادية عكاشة طالبت بذلك.

وأوضح عبداللطيف المكي، في تصريح للإذاعة الوطنية ( الإذاعة الرسمية التونسية) أن ذلك جاء بعد يومين من قرار توقيف القيادي في النهضة، نورالدين البحيري.

وأشار المكي إلى أنه كانت هناك قائمة كاملة لأشخاص كان سيتمّ وضعهم تحت الإقامة الجبرية، من ضمنهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مشيرا إلى أن استقالة نادية عكاشة يمكن أن تغير بعض المعطيات.

يذكر أن السلطات التونسية قامت، الشهر الماضي، بتوقيف الوزير الأسبق والقيادي في حركة النهضة الإسلامية، نورالدين البحيري، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، إضافة إلى القيادي في النهضة، فتحي البلدي.

وطالبت حركة النهضة الإسلامية بإطلاق سراح البلدي والبحيري، منتقدة طريقة توقيف البلدي، الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ يوم توقيفه.

ورد الرئيس التونسي قيس سعيد، على مطالب النهضة بالتعهد بمحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي، مؤكدا أنه ”لا أحد فوق الدولة“.

وفي لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، وعدد من الوزراء، أكد سعيد ”حرصه على تحمل المسؤوليات كاملة والقطع مع ممارسات التدخل في القضاء“، وفق بيان صدر عن الرئاسة التونسية بعد اللقاء.

وشدد الرئيس التونسي على ”تمسكه بتطبيق القانون على الجميع“.