مندوب ليبيا في الأمم المتحدة: غياب التوافق وتضارب المصالح عطّل إجراء الانتخابات

كشف مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، الإثنين، أسباب تعطيل الانتخابات، التي كان من من المُقرر إجراؤها في الـ24 من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأكد السني، في كلمة له أمام مجلس الأمن، أن ”غياب التوافق وتضارب المصالح وتعدد المتدخلين الخارجيين، عطل إجراء الانتخابات في ليبيا“، مؤكداً أن ”الحل يكمن في إعادة الشرعية للشعب عبر إطار دستوري واضح“.

وقال السني: ”صادف اليوم مرور شهر على التاريخ، الذي انتظره الجميع لعقد الانتخابات العامة، وكان من المفترض أن يكون لقاؤنا اليوم للحديث عن نتائج الانتخابات والمضي قدما نحو مرحلة جديدة، مرحلة تعبر عن صوت الليبيين وحقهم في اختيار قياداتهم“.

وأضاف: ”لكن للأسف خاب ظن قرابة 2.5 مليون ليبي وليبية ممن استعدوا للمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، هذا الاستحقاق الذي تقدمت له أعداد غير مسبوقة، قرابة 100 مترشح رئاسي و5000 مترشح للبرلمان“.

وأشار السني إلى أن ”الكثيرين اعتبروا ذلك فرصة لتجديد شرعية المؤسسات وتوحيدها، ولإعادة بناء البلاد بعد سنوات من العنف والدمار والانقسام“.

وبين أنه ”للأسف غياب التوافق الحقيقي والتجاذبات السياسية وتضارب المصالح، وكثرة المتدخلين الخارجيين حال دون تحقيق هذا المبتغى“.

وذكر أن ”الأمر قد يبدو مفاجئًا للبعض، ولكنه في الحقيقة كان متوقعًا، وقد حذرنا منه سابقاً ونبهنا من المخاطر والتحديات، عندما تحدثنا عن وجود اختلاف واضح في الآراء بين الأطراف وتباينها، وغياب الحد الأدنى من التوافق، وبالأخص في مسألة الإطار القانوني والدستوري، الذي ينظم الانتخابات“.

وأكد السني ”أنه في ظل أزمة الثقة وغياب دستور للبلاد أو قاعدة دستورية توافقية كما تنادي به الآن معظم القوى السياسية، سيكون من الصعب جداً إجراء هذه الانتخابات بنجاح، لأن من المفترض أن تكون الانتخابات وسيلة للمشاركة السياسية وليست وسيلة للمغالبة والإقصاء، ووسيلة لدعم الاستقرار وليست غاية في حد ذاتها قد تفتح المجال لصراع جديد“.

ولفت أنه ”تفاديًا لأي فراغ سياسي فإن حكومة الوحدة الوطنية تعيد التأكيد على الالتزام بتسليم السلطة بشكلٍ ديمقراطي للأجسام المنتخبة عند تحديد المواعيد الانتخابية الجديدة في أقرب وقت لإنهاء كافة المراحل الانتقالية، كما ورد في خريطة الطريق والمؤتمرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة“.

وجدد السني التأكيد ”على ضرورة الاستجابة لكل الأصوات التي تنادي بأهمية الوصول الى أقصى قدر من التوافق بين جميع الأطراف دون أي إقصاء، وبالأخص التوافق على المسار الدستوري والقوانين الانتخابية، لضمان انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة شفافة ونزيهة تُحترم نتائجها“.

وأعاد التأكيد ”على التزام الحكومة الذي كان ومازال، بتوفير كل الإمكانيات اللازمة والتجهيزات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية سواء بدعم المفوضية العليا للانتخابات أو من خلال أجهزة الدولة المختلفة“.

وطالب السني الأمم المتحدة بدعم بلاده، بالقول: ”نكرر طلبنا للأمم المتحدة المساهمة والمساعدة بجدية وبفاعلية أكثر لدعم العملية الانتخابية، وإرسال فرقها الخاصة بتقييم الاحتياجات والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، من أجل الترتيب للاستحقاقات القادمة بوقتٍ كافٍ، لتكون هذه رسالة واضحة للجميع عن جدية المجتمع الدولي في انجاز انتخابات يتطلع إليها الجميع دون التشكيك فيها أو في نتائجها“.

ونوه إلى أهمية ملكية الليبيين وقيادتهم لأي عملية سياسية، ”من شأنها أن تقود البلاد إلى الاستقرار وفرض سيادة الدولة، بعيداً عن أي إملاءات أو تدخلات خارجية“، داعيًا ”لدعم الجهود الوطنية الصادقة التي تسعى لإنتاج حل وطني ليبي شامل“.

وأشار السني بالجهود المتواصلة للجنة العسكرية المشتركة ولقاءاتها المستمرة الهادفة لتوحيد المؤسسة العسكرية بشكلٍ مهني وفاعل، وايجاد الآليات الممكنة لإنهاء كافة أنواع التواجد الأجنبي على الأراضي الليبية مهما كانت مسمياتها.

وذكّر بأهمية انخراط واندماج جميع القوى العسكرية الفاعلة على الأرض في كافة انحاء البلاد في بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية بشكلٍ مهني، مؤسسات غير مُسَيسة تتمتع بعقيدة وطنية مؤمنة في مدنية الدولة وسيادة القانون.

ولفت السني إلى الاجتماعات النهائية لتوحيد مصرف ليبيا المركزي وبدء المرحلة العملية لذلك، خطوات ستسهم وبشكل ملموس في تصحيح مسار السياسات المالية والاقتصادية للدولة.

وقال إن ليبيا ورغم كل الظروف ماضية في طريق استعادة دورها الفاعل على المستوى الإقليمي والدولي، من أجل تعزيز التعاون والتضامن المشترك، على أساس الندية واحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، واحترام حق شعبها في تقرير مصيره، وفقاً لإرادته الحرة ودون أي إملاءات خارجية.

وأعرب عن تطلع الليبيين للعب مجلس الأمن لدورٍ إيجابي وأكثر فاعلية تجاه دعم توافق الليبيين، والعمل على إنهاء كل أنواع الـتدخلات في ليبيا وتصحيح أخطاء الماضي والاعتذار للشعب الليبي عن ما سببته هذه التدخلات من مآسي وانتهاكات وجرائم لن تسقط بالتقادم.

وطالب السني المجلس ”بعدم التستر على المعرقلين، أفراداً كانوا أو كيانات أو دول، والذين مازال منهم من يسعى لإقصاء الآخرين وإجهاض العملية السياسية وإدخال ليبيا في فوضى من جديد، لخوفهم من ضياع نفوذهم أو أن ينتزع الشعب سلطتهم من خلال المسار الديمقراطي الحر المباشر“.

ودعا مجلس الأمن إلى المساهمة الفاعلة لدعم كل الجهود للبدء في مشروع المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، مطالبًا ايضًا الدعم من الاتحاد الأفريقي.