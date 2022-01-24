تونس.. المحكمة الإدارية تؤيد قرار سعيّد بتجميد منح وامتيازات النواب

أيدت محكمة تونسية، يوم الإثنين، قرار الرئيس قيس سعيّد، بتجميد منح وامتيازات أعضاء مجلس النواب.

ورفضت المحكمة الإدارية طلب إيقاف تنفيذ الأمر الرئاسي الصادر في شهر أيلول/سبتمبر 2011، الخاص بتجميد منح وامتيازات النواب.

وقال النائب فخر الدين شبشوب، لـ“إرم نيوز“، إن ”المحكمة الإدارية نظرت في مطالب تقدم بها 20 نائبا لإيقاف الأمر الرئاسي، وأقرت برفض هذه المطالب والإبقاء على المنح والامتيازات مجمدة“.

وأضاف أن ”المحكمة استندت في قرارها إلى عدم احترام الطعون التي تم تقديمها، لصيغ الطعن في الأوامر الترتيبية التي تقتضي حسب الفصل 35 من قانون المحكمة الإدارية، تقديم مطلب مسبق وجوبي بالإضافة إلى وجوب تقديم الطعن بواسطة محام لدى التعقيب“.

من ناحيته، انتقد النائب نبيل الحاجي، القرار وقال في تدوينة نشرها على صفحته عبر ”فيسبوك“ إن ”نحو 450 موظفا تابعا لمجلس نواب الشعب يتحصلون على أجورهم، وهم في منازلهم“.

وأشار إلى أن ”كلفة الأجور منذ 6 أشهر تاريخ إعلان الرئيس سعيد تجميد أشغال البرلمان، تبلغ 7 مليارات و200 ألف دينار تونسي“، أو ما يعادل نحو 2.5 مليون دولار أمريكي.

وشدد الحاجي على أن ”تمكين الموظفين من أجورهم دون عمل منجز يعتبر تحقيق فائدة دون وجه حق، أو وظائف وهمية، العقوبات يمكن الاطلاع عليها في مجلة الإجراءات الجزائية“.

وكان سعيّد أعلن في 25 يوليو/تموز الماضي، جملة من التدابير الاستثنائية تضمنت تعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإعفاء حكومة هشام المشيشي، وتولي رئيس الجمهورية كامل صلاحيات السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة.

واستندت قرارات سعيّد، في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور، الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ مثل هذه التدابير في حال وجود خطر داهم يهدد السير العادي لمؤسسات الدولة.

وأوضح بيان نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“ آنذاك، أنّ ”التدابير الاستثنائية تشمل مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه“.

كما تضمنت الإجراءات ”وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، واستمرار التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية“.

وجاء في البيان، أنّ ”القرارات تشمل مواصلة العمل بجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وتولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي“.

ونصت التدابير الجديدة التي نشرت أيضا في الجريدة الرسمية، على أنه ”يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم لا تقبل الطعن بالإلغاء، يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء“.