المغرب: "رايتس ووتش" منحازة لأطروحة الجزائر حول قضية الصحراء

اتهمت السلطات المغربية، اليوم الإثنين، منظمة ”هيومن رايتس ووتش“، بـ“انحيازها لأطروحة“ الجزائر حول قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة ”البوليساريو“.

وجاء ذلك في رد مفتوح صادر عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في المغرب (حكومية)، حول ما وصفته بـ“ادعاءات“ تقرير ”هيومن رايتس ووتش“ بخصوص قضية الصحراء.

وقالت المندوبية في الرد إن ”منظمة رايتس ووتش تصر على ترديد أطروحة تجاوزها الزمن، ولا تقدر حتى على الإشارة إلى المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي التي تحظى باعتراف دولي“.

واعتبرت أن ”انحيازها الصريح لأطروحة محتضن الانفصال (في إشارة إلى الجزائر)، تكون منظمة رايتس ووتش قد أخلت بقواعد الحياد المفروض في منظمة معنية بحقوق الإنسان“. وفق تعبيرها.

واتهمت المندوبية هذه المنظمة الحقوقية بأنها ”تتجاهل الدعوة الأممية إلى انخراط الأطراف في إيجاد حل سياسي واقعي متفاوض حوله ومقبول من جميع الأطراف، أكد عليه باستمرار، مجلس الأمن، منذ سنوات خلال مناسبات عدة“.

واعتبرت أن منطة رايتس ووتش ”تفتقد لمقومات الحياد، وما يفرضه من مسافة ضرورية إزاء نزاع إقليمي من هذا الحجم“، بحسب قولها.

وتابعت: ”ولأن منظمة ووتش منحازة سياسيا للطرف المحتضن للانفصال، لا يمكنها إلا أن تتغاضى عما ورد في قرار مجلس الأمن بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان الفردية والجماعية، المباشرة بحق المحتجزين بمخيمات تندوف في الجزائر“.

وتدعم الجزائر جبهة ”البوليساريو“ التي تسعى إلى استقلال الصحراء الغربية.

والجمعة الماضية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع أطراف النزاع حول الصحراء إلى ”استئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل لهذا النزاع الإقليمي“.

وأكد غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك على أن ”الوقت قد حان لكي تدرك الأطراف الحاجة لحوار يقود إلى حل لقضية الصحراء المشكلة التي تستمر منذ عقود“.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء، في 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة ”البوليساريو“ إلى نزاع مسلح، توقف في 1991 بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتؤكد الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا كحل تحت سيادتها، بينما تطالب ”البوليساريو“ بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.