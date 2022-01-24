"خريطة الطريق" البرلمانية: حكومة الدبيبة "وضعها حرج".. ومقترح لاختيار رئيس وزراء جديد

رأى رئيس لجنة ”خريطة الطريق“ في البرلمان الليبي، نصر الدين مهنا، أن حكومة عبدالحميد الدبيبة ”في وضع قانوني حرج“، مشيرا إلى وجود مقترح يتعلق باختيار رئيس وزراء جديد.

جاء ذلك في كلمة لمهنا خلال افتتاح جلسة عامة لعرض أعمال لجنة ”خريطة الطريق“، واستكمال المشاورات بشأن بنود ومحاور الخريطة للمرحلة المقبلة، ومستقبل العملية الانتخابية، ومصير الحكومة الحالية.

وقال مهنا، إن ”حكومة عبدالحميد الدبيبة في وضع قانوني حرج، والبرلمان هو من سيحسم ملفها من خلال التمديد لها من عدمه“.

ونبه إلى أن حكومة الدبيبة ”حكومة تسيير أعمال تحوم حولها شبهات كثيرة، وهي منتهية قانونا منذ 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي“.

وأشار مهنا إلى أن ”هناك مقترحا ستقدمه اللجنة غدا للبرلمان، حول آلية اختيار رئيس الوزراء بالتشاور مع النواب“.

وفي السياق، نقلت قناة ”218“ الليبية، عن مصدر لم تسمه، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ”سيفتح غدا الثلاثاء، باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة مصغرة“.

وأضاف المصدر أن ”مدينة سرت ستكون مقرا للحكومة الجديدة المصغرة“.

من جانبه، اعتبر عضو اللجنة سليمان الفقي، أن ”المسار الدستوري مهم ولكن يهمنا أن تكون هناك حكومة قوية، ويجب النظر في كيفية تسيير المرحلة القادمة للوصول إلى بر الأمان“، وفق قوله.

وأوضح الفقي أن ”هناك مساريْن يتم النظر بشأنهما، المسار الأول يتحدث عن استكمال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قوانين مجلس النواب، وقد تم تكليفنا بالتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والأطراف ذات العلاقة، وتبين أن هذا يتطلب 8 أشهر لإجراء الانتخابات، والمسار الثاني هو الدستور، وهذا ما اشتغلت عليه اللجنة“.

وأكد الفقي أن ”المسار الدستوري كان محل نقاش وتوافق مع مجلس الدولة وهيئة صياغة الدستور، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لإجراء تعديلات على بعض الفصول ليكون لدينا دستور دائم، واتفقنا مع مجلس الدولة على تشكيل لجنة من 24 شخصا من مجلس النواب ومجلس الدولة والخبراء“.

واعتبر الفقي أن ”القضية اليوم ليست قضية حكومة بالدرجة الأولى، بل ضرورة حسم مسار الانتخابات إما بناء على دستور دائم للبلاد، وهذا يتطلب تنازلات من مختلف الأطراف، أو أن نذهب في المسار الآخر ونعمل على تذليل العقبات وإجراء الانتخابات بعد أشهر أو حتى بعد سنة، والمهم أن نحدد تاريخا واضحا لذلك“.

وبخصوص مسار السلطة التنفيذية، قال الفقي: ”أعتقد أن حسم الموضوع يجب أن يكون بجدية، وليبيا لا تتوقف على أشخاص معينين، المهم أن يتم حسم المسار الانتخابي، ونحترم خيارات الليبيين الذين تم تسجيلهم في سجلات الناخبين“.

بدوره، علق رئيس البرلمان عقيلة صالح على ذلك، بالقول إن ”لجنة صياغة الدستور إذا تكونت بين البرلمان ومجلس الدولة سيكون مصيرها الفشل“، مضيفا: ”اتركوا الأمر للخبراء“.