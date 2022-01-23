قبل جلسة البرلمان الليبي الإثنين.. صالح وويليامز يبحثان مستجدات موعد الانتخابات

بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم الأحد، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبحث اللقاء، الذي عقد في مقر إقامة صالح في مدينة القبة، شرق البلاد، بحث سبل معالجة التحديات التي تواجه العملية الانتخابية وللسعي لتحقيق الإرادة الليبية، وحق الشعب في ممارسة العملية الديمقراطية، حسب بيان صادر عن مجلس النواب.

وقالت ويليامز في سلسلة تغريدات نشرتها على صفحتها على ”تويتر“ بعد لقاء صالح، إنه ”لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية التي أصابت المؤسسات الليبية إلا عبر الانتخابات، داعية كافة الأطراف المعنية إلى ”التركيز على العملية الانتخابية“.

وأضافت: ”التقيت اليوم في القبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب غدًا التي من المتوقع أن تقدم فيها لجنة خريطة الطريق، المنبثقة عن المجلس، تقريرها الأولي حول مستقبل العملية الانتخابية“.

وتابعت: ”تطرقنا خلال اللقاء إلى ضرورة مواكبة عمليات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية للعملية الانتخابية“.

وحثّت ويليامز مجلس النواب على ”تحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات“.

وقالت إنها ”شجعت جميع النواب على حضور الجلسة، وتحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات، مع مراعاة 2.5 مواطن ومواطنة تسلموا بطاقاتهم الانتخابية، علاوة على الإطار الزمني المنصوص عليه في خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي“.

وأكدت المستشارة الأممية أن ”الشعب الليبي يريد إنهاء الفترة الانتقالية التي طالت لسنوات ومعها ترتيبات تقاسم السلطة المتعاقبة“.

وجاء اللقاء قبيل انعقاد جلسة البرلمان غدا الإثنين، لمناقشة العملية الانتخابية.

ويأتي ذلك، وسط وجود تحشيد نيابي لإقالة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والاتفاق على تولي المرشح الرئاسي عارف النايض، الحكومة المقترحة تحت مسمى ”حكومة تفعيل الانتخابات“.

وكان 15 نائبًا قد وقعوا بيانًا طالبوا فيه بإيقاف حكومة الوحدة الوطنية والتحقيق معها من قبل النائب العام، في الجرائم والمخالفات القانونية وشبهات الفساد المثارة عبر وسائل الإعلام، التي تعتبر وفقا للقانون بلاغًا للنائب العام.

ودعوا رئاسة مجلس النواب بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة أهمها الترتيبات الأمنية لرفع القوة القاهرة.

كما دعوا إلى ”توحيد المؤسسات، ورفع المعاناة عن كاهل الشعب، ووقف الفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات في أسرع وقت“.

وكان 62 نائبًا، قد أصدروا مساء يوم أمس السبت، عقب لقائهم مع رئيس الحكومة بيانا أعلنوا فيه ”رغبتهم باستمرار حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها الدبيبة مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد“.

وقدم النواب الـ62 مبادرة تتوافق بموجبها السلطتان التشريعية والتنفيذية على جملة من القضايا للخروج من الانسداد السياسي الحالي، الذي أدى إلى عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، الذي كان مقررًا بـ24 من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

لكن 3 نواب لحد الآن، من الذين وردت أسماؤهم في ”بيان الـ62″، أعلنوا تنصلهم مما جاء فيه.

ونفت عضو مجلس النواب حليمة الصادق، يوم الأحد، ”مشاركتها في أي بيانات تدعم حكومة تصريف الأعمال أو ضد دعمها“، معبرة عن ”استغرابها من عدم تحري الدقة في نقل مثل هذه الأخبار“.

وأعلنت الصادق، رفضها الزج باسمها في أي بيان أو مذكرة دون علمها أو موافقتها، وفقا لموقع مجلس النواب الليبي.

بينما نفى عضو مجلس النواب ميلود الأسود، في تصريحات صحفية علمه بالبيان، الذي وصفه بـ“المزور“، مؤكدًا أنه لم يوقع على أي بيان لدعم الحكومة الحالية.

وقد أكد عضو مجلس النواب مصباح ‎البدوي، عدم توقيعه على أي بيان يطالب باستمرار الحكومة برئاسة ‎الدبيبة.