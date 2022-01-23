صحيفة إسبانية: المغرب يخطط لبناء قاعدة بحرية في الصحراء الغربية

تستعد المملكة المغربية لبناء قاعدة بحرية بمدينة الداخلة في الصحراء الغربية، بإمكانيات مهمة كاحتضان وحدات كبيرة بحجم حاملة طائرات، قادرة على إيواء أكثر من 1700 عسكري، وفق ما كشفته مصادر إعلامية إسبانية.

وذكرت صحيفة ”ال إسبانيول“ الإسبانية في عددها الصادر، اليوم الأحد، أن ”هذه القاعدة ستقام مقابل جزر الكناري الإسبانية؛ بهدف تقديم المساعدة للسفن المتوجهة نحو غرب إفريقيا، وللقوات الأممية في القارة السمراء، إضافة إلى المهام السيادية الخاصة بالمملكة المغربية“.

وبالموازاة مع نشر الخبر، كتب منتدى ”فار ماروك“ المقرب من القوات المسلحة المغربية على حسابه عبر موقع ”فيسبوك“، أنه لم يتأكد بعد من صحة الخبر، لكنه أبدى دعمه للمشروع الجديد، مشددا على ”ضرورة التفكير في خلق قطب عسكري بالداخلة لتعزيز قدرات القاعدة البحرية الثالثة بالمدينة“.

وأبرز المنتدى الأسباب المؤيدة لإتمام هذا المشروع في نظره، وأهمها ”تعزيز البنية التحتية البحرية العسكرية لحماية الميناء والطرق البحرية المؤدية إليه بالمياه الإقليمية الجنوبية“.

وأضاف أن من بين الأسباب أيضا أن مياه الصحراء تحتوي على ”العديد من الثروات الحساسة، التي تستوجب توفير قوة بحرية مهمة لمراقبتها وحمايتها“.

ولفت المنتدى إلى الوضع في جنوب المملكة الذي يهدد السيادة المغربية، ما ”يفرض تعزيز قدرات البحرية الملكية المنتشرة بالجنوب لفرض هيبة وسيادة المملكة عليها، وتعزيز القدرات الرادعة هناك“، في إشارة إلى النزاع القائم حول الصحراء الغربية مع جبهة بوليساريو.

وختم المنتدى تدوينته بالتأكيد على أن مدينة ”الداخلة يجب أن تكون مركزا لدعم أساطيل دول ساحل غرب أفريقيا في حماية مياههم الإقليمية، وفرض سيادتهم عليها في ظل تنامي التهديدات المختلفة هناك، خاصة خليج غينيا“.

ويعمل المغرب في الأعوام الأخيرة على إعمار مناطق الصحراء الغربية الخاضعة لنفوذه بمشاريع كبيرة، من بينها الميناء الجديد الداخلة على المحيط الأطلسي.

ووفق معطيات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في المغرب، فإن هذا الميناء سيكون فريدا بتوفره على قنطرة على البحر بطول 1300 متر، وشساعة منطقته الصناعية واللوجستية، التي تبلغ حوالي 1650 هكتارا.

وسيكلف هذا المشروع حوالي 12,5 مليار درهم (حوالي 13 مليون دولار)، وسيستغرق بناؤه زهاء 7 سنوات، حسب التقديرات الحالية.