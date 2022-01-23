"الدبيبة" يدعو للاستفتاء على مشروع الدستور قبل إجراء الانتخابات الليبية

أكد رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ”يجب أن تتم بعد الاستفتاء على الدستور“، مشددا على أن ”المسار الانتخابي يجب أن يعتمد على قاعدة دستورية حتى لا تضيع مقاصده“.

وقال الدبيبة في كلمة خلال إشرافه على ملتقى ”الدستور أولا“، إنّ على ”كل الأطراف الليبية دعم الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الديمقراطية وعدم الذهاب إلى أي مسارات ليس لها أي هدف“.

وأضاف: ”مشكلتنا الحالية تتمثل في عدم وجود قاعدة دستورية تبنى عليها العملية الديمقراطية وبالتالي يجب بناء الدستور وترك الأمر للشعب الليبي لاختيار من يحكمه ومنع الذهاب إلى مراحل انتقالية جديدة تطيل الأزمة“، وفق تعبيره.

وأوضح الدبيبة أن ”الشعب الليبي يتطلع بشغف إلى إجراء انتخابات حرة نزيهة لا تمييز فيها ولا إقصاء“، مبينا بأن الشعب ”لا يريد إطالة أمد الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة“، في إشارة ضمنية إلى الدعوات التي أطلقتها أطراف برلمانية لإسقاط حكومته وتشكيل حكومة انتقالية جديدة.

واتهم الدبيبة أطرافا عديدة ـ لم يسمّها ـ بمحاولة إطالة الأزمة وصناعة قوانين لمنع أشخاص بعينهم من الترشح، قائلا إنّ ”أطرافا عدة حاولت الالتفاف بعيدا عن أصل مشكلة الانتخابات وذهبت بعيدا في مسارات تطيل الأزمة“.

وألمح رئيس الحكومة الليبية إلى أن ”الاتفاق الأممي في محطاته المختلفة في تونس وجنيف اختار سلطاته بهدف الوصول إلى انتخابات كان من المفترض أن تجرى في ديسمبر/كانون الأول الماضي“، معتبرا أن ”تأخر الانتخابات سببه عدم وجود قاعدة دستورية، إضافة إلى تأخر المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية“.

ودعا الدبيبة كل الليبيين ”لأن يكونوا في الموعد وأن يتمسكوا بالاستحقاق الدستوري الانتخابي، وألا يسمحوا بإطالة المرحلة مرة أخرى“، بحسب قوله.

ولا تزال الخلافات بين الأطراف الليبية قائمة حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتمثّل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا، وقد أصدر البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، إلا أن المجلس الأعلى للدولة الذي يرأسه خالد المشري رفضها، معتبرا أنها ”صدرت بدون التوافق معه“.

وتأجلت الانتخابات الرئاسية الليبية التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر / كانون الأول الماضي، ولا تزال الأطراف الليبية تتطلع إلى الاتفاق حول خريطة طريق جديدة للمرحلة القادمة.