ناشط تونسي يحاول دخول قنصلية بلاده في باريس لـ"تعيين" الغنوشي رئيسا

طرد عدد من التونسيين، اليوم السبت، الناشط السياسي المُثير للجدل جلال بريك؛ بعد أن حاول دخول مقر القنصلية التونسية في العاصمة الفرنسية باريس، قائلًا إنه سيعزل الرئيس التونسي قيس سعيد ويُعين مكانه رئيس البرلمان ”المجمد“ راشد الغنوشي.

وبادر عدد من التونسيين الموجودين أمام القنصلية إلى طرد بريك والاعتداء عليه لفظيا، طالبين منه مغادرة المكان، قبل أن يدخل في شجار مع عدد منهم.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، جلال بريك وهو يقول: ”باسم الشعب التونسي قررنا عزل المنقلب قيس سعيد من رئاسة الدولة، وتكليف رئيس مجلس نواب الشعب الشرعي والوحيد بقيادة الأمة والقوات المسلحة“، إلى حين إعداد انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها.

وقال جلال بريك إنه ”سيدخل مقر القنصلية ليعلم القنصل أن راشد الغنوشي سيكون بداية من اليوم رئيسا للجمهورية“، في حين استنكر عدد من الحاضرين ما قام به جلال بريك، معتبرين أنه لا يمثل غير نفسه ولا يمكنه أن يتحدث باسم الشعب التونسي.



ويظهر مقطع الفيديو أن جلال بريك دخل في مناوشات حادة مع بعض الحاضرين الذين وجهوا له عبارات نابية، وبعضهم وصل حد تعنيفه تعبيرًا منهم عن غضبهم الشديد للموقف الذي أعلنه.

يذكر أن الناشط جلال بريك، أثار جدلا حادا مؤخرا عبر مقاطع فيديو نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وشارك جلال بريك، في شهر أكتوبر /تشرين الأول الماضي، في تحرك احتجاجي نظمته حركة النهضة أمام القنصلية التونسية في باريس؛ للتعبير عن رفض التدابير الاستثنائية، التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد (تجميد أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة).

وكان حضور جلال بريك لافتًا لجهة عدائه الشديد لحركة النهضة والإسلام السياسي، وتوجيهه انتقادات لاذعة لقيادات النهضة.

وخلال مشاركته في التحرك الاحتجاجي، حمل جلال بريك صور رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، القريب من حركة النهضة الإسلامية.

وشتم جلال بريك كل الأحزاب السياسية في تونس، بما في ذلك حركة النهضة، معتبرًا أن ”التصدي للرئيس التونسي قيس سعيد واجب“، على حد تعبيره.