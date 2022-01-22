بمكالمة هاتفية.. مباحثات بين ماكرون وسعيد حول الأوضاع في تونس

بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، الأوضاع السياسية والاقتصادية في تونس.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية على ”فيسبوك“، أكد سعيّد، خلال مكالمة هاتفية جمعته بماكرون، أن ما يتم نشره عبر وسائل الإعلام حول الأوضاع في تونس لا أساس له من الصحة، وهدفه ضرب صورة تونس.

وأضاف سعيّد، أن بعض وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، تنشر ”أخبارًا كاذبة تجد آذانًا صاغية في الظاهر، ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب، والمغالطات مقابل مبالغ مالية كبيرة، هدفها الإساءة لتونس، والشعب التونسي“.

وشدّد على أنه من المفارقات، أن ”الذين يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد هم الذين يريدون العودة إليه، مضيفًا: ”يتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال، وضرب الأوطان، والدول من الداخل“.

وأكد سعيّد، أن الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها ”هدفها الحفاظ على الحرية، وتحقيق العدالة، والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي، ومقدراته“ .

ولفت إلى أن ”السيادة للشعب مصدر كل السلطات ،ولا يمكن لأحد أن يُنصّب نفسه مشرّعًا في ظل قوانين وُضعت على المقاس لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل، ولا علاقة لها إطلاقًا بإرادة الشعب التونسي“.

من جانبه، أكّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على دعم ومساندة بلاده لتونس، خاصة في المجال الاقتصادي.

وعبّر عن تفهمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس.

ويأتي تشديد ”سعيّد“ على عدم صحة ما يتم نشره عبر بعض وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها مؤخرًا على خلفية اعتداءات أمنية على متظاهرين، يوم 14 من الشهر الحالي، ووفاة أحد المحتجين.

يُذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد لنظيره التونسي قيس سعيّد، في آب/ أغسطس الماضي، ”وقوف فرنسا إلى جانب تونس، والشعب التونسي، في هذه اللحظة الحاسمة من أجل سيادتها وحريتها“.

وشدد على أن ”تونس يمكن أن تعتمد على دعم فرنسا لمواجهة كل هذه التحديات“، وذلك خلال مكالمة هاتفية جمعت الرئيسين، وفق بيان سابق صادر عن ”قصر الإليزيه“ في العاصمة باريس.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، أعلن في 25 من تموز/ يوليو الماضي، الموافق لعيد الجمهورية، تفعيل الفصل 80 من الدستور، وأقر جملة من التدابير الاستثنائية تتمثل في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها.